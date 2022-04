Don Fabio Rosini ricoverato per ictus/ Come sta il direttore per le Vocazioni a Roma

COME STA DON FABIO ROSINI, RICOVERATO PER ICTUS

Sono ore di apprensione a Roma per le condizioni di Don Fabio Rosini, popolare sacerdote romano e direttore del Servizio per le Vocazioni nella Diocesi di Roma: il prete è stato infatti ricoverato nelle scorse ore in seguito ad un ictus, le sue condizioni restano ancora gravi nonostante l’intervento sia stato tempestivo e abbia comunque salvato la vita al sacerdote “di borgata”, molto amato tra i giovani della Capitale.

DOMENICA DELLE PALME 2022, ANGELUS E MESSA/ Papa Francesco: “Ucraina, tregua Pasqua”

L’annuncio del ricovero di Don Fabio Rosini è stato dato dal blog “La Luce di Maria”, che spesso ospita interventi e commenti al Vangelo del prete attaccato da un ictus: dopo aver già superato brillantemente in passato un carcinoma maligno, Don Fabio pare sia stato tempestivamente soccorso ai primi segnali di ictus. «Questo ha determinato la buona riuscita dell’intervento, che pare sia durato quasi 4 ore. Al momento don Fabio è ancora in fase di ripresa, ma ha una parte del corpo paralizzata. Tuttavia si spera che il peggio sia passato», spiega il blog mariano.

BUONA DOMENICA DELLE PALME 2022/ Frasi auguri anche per Pasqua: "Vestiamoci d'umiltà"

CHI È DON FABIO ROSINI: PREDICAZIONE POPOLARE, TESTIMONIANZA E VANGELO

Catechesi per i giovani, commenti al Vangelo, testimonianze sulla vita di periferia e un passione smodata per la vita di Cristo: dalla Chiesa delle Santissime Stimmate di San Francesco fino ad altri luoghi della Diocesi romana, Don Fabio Rosini da anni sa catturare migliaia di giovani intenti ad ascoltare e dialogare con lui sull’attualità profonda del cristianesimo.

Subito un cordone di preghiera si è alzato dalla Capitale per il resto d’Italia, tra l’altro a pochissimi giorni dalla Pasqua dove Don Fabio era sempre uno dei volti più noti a Roma per i commenti alla Settimana Santa. Proprio oggi per Vatican News è uscito il Commento al Vangelo per la Domenica delle Palme, incentrato sulla Passione di Cristo: «Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: “Veramente quest’uomo era giusto”. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto», scriveva per i media vaticani Don Fabio Rosini solo qualche ora fa, prima di essere ricoverato per ictus. In gioventù grande amante della musica rock, spesso ai giovani incontrati dopo la sua scoperta “tardiva” della vocazione Don Fabio Rosini compiva paralleli e confronti tra la vita religiosa e quella “mondana”, abitate entrambi dalla domanda urgente di compimento. Don Fabio la chiama questa età quella della “generazione Wikipedia”, ovvero una generazione «contro tutte le apparenze, punta alla misura alta della vita cristiana».

Domenica delle Palme, significato e origini/ Cosa si celebra e perché i rami d’ulivo













© RIPRODUZIONE RISERVATA