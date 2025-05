La puntata odierna de La Volta Buona ha posto una toccante lente d’ingrandimento sulle emozioni scaturite dall’elezione del nuovo Papa Leone XIV. 2 ore di diretta dedicate al racconto del pontefice, dei retroscena riguardanti la sua vita e del commento offerto dagli ospiti ed esperti sul tema. C’era anche Don Fabrizio Gatta, che forse in molti avranno riconosciuto a dispetto delle nuove vesti da sacerdote. Come raccontato anche da Caterina Balivo prima di lasciare a lui la testimonianza, per anni è stato un volto di punta della conduzione Rai; poi, con l’elezione del compianto Papa Francesco, ha seguito una chiamata che non poteva ignorare.

“Nella scrittura di oggi, se andiamo a vedere la Liturgia; si parla della conversione di San Paolo… Riguarda come cambia lo sguardo sulla tua vita, il cambio di prospettiva”, inizia così il racconto di Don Fabrizio Gatta che come anticipato ha lasciato il mondo della tv all’età di 50 anni per diventare sacerdote. “Ho avuto bisogno di tempo per depurarmi, arrivando a 50 anni la chiamata devi raschiare tutto il precedente. Dio non sceglie i migliori, ma vi assicuro che rende migliori coloro che sceglie”.

Don Fabrizio Gatta a La Volta Buona: “Ho accolto la chiamata a 50 anni…”

Significativa e intensa la testimonianza di Don Fabrizio Gatta a La Volta Buona: “Puoi vivere tanti anni, ma a cosa serve se sbagli direzione? Io ho accolto la chiamata, è successo a 50 anni…”. Il sacerdote descrive così la vocazione arrivata forse in età avanzata ma certamente mai tardi per abbracciare un percorso di vita spirituale e umano. “Ti rendi conto che è talmente tanto quello che ti dà la gente, dagli anziani ai malati, ai parrocchiani; ci vuole entusiasmo”.