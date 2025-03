Riportiamo la testimonianza pubblica resa di recente da Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, in occasione del ventennale della morte di don Luigi Giussani (ndr)

Nel ventesimo anniversario della morte di don Luigi Giussani è stato chiesto anche a me di dire che cosa abbia rappresentato, nella mia vita, questo grande sacerdote, educatore di generazioni di giovani e adulti.

Io non ho avuto la grazia di una conoscenza diretta di don Giussani: l’ho incrociato solo in brevi incontri, l’ho sentito parlare in molte occasioni, e fin dagli anni del mio liceo in cui ero in Gioventù Studentesca, mi sono nutrito dei suoi testi nella Scuola di Comunità e nella meditazione personale.

È diventato una presenza amica attraverso dei testimoni: testimoni viventi, che mi hanno trasmesso il contraccolpo da loro vissuto nell’incontro con don Giussani, e testimoni scritti e orali, che sono i testi letti e le parole ascoltate che hanno segnato il cammino della mia vita.

Nella mia vita sacerdotale sono entrato in contatto con persone e comunità che non condividevano l’esperienza di CL, e con confratelli preti che avevano altri riferimenti per la loro vita. E questo ancora di più ora che sono vescovo: in questi nove anni, quanti rapporti sono nati, quante amicizie preziose anche con giovani e famiglie, e ovviamente la stragrande maggioranza di queste persone non vivono l’appartenenza al movimento.

Eppure, il carisma che lo Spirito ha donato a don Giussani e che ha generato una storia, sono doni che mi accompagnano nel mio modo d’essere e di vivere il ministero, con le responsabilità che la Chiesa mi affida.

Don Giussani è davvero una grazia che tocca e rigenera la vita di molte persone, anche attraverso il mio essere prete e vescovo, perché non vivrei così il mio servizio se non avessi incontrato, anche solo indirettamente, don Giussani, se non imparassi da lui, e da fatti di grazia che accadono ora, che il cristianesimo è un avvenimento, una novità di vita e di umanità che avviene e che stupisce, commuove e porta a riconoscere con gratitudine e letizia Cristo come una “presenza presente” che “è, se cambia”, è in quanto cambia, cambia il cuore e il volto delle persone che vivono di Lui, che lo amano e lo seguono.

Il respiro e l’ampiezza del modo di vivere e comunicare la fede cristiana, che don Giussani ha incarnato con la sua umanità così intensa e appassionata, con la sua fede così carica di ragioni e così piena d’affezione alla persona di Cristo vivo e presente, mi hanno innanzitutto reso aperto alla realtà, desideroso e curioso d’imparare, di capire, di vedere.

Posso imparare da tutti, perché in ogni persona c’è sempre un briciolo di verità e di bene, c’è un suggerimento per il mio cammino umano, talvolta c’è una provocazione e una domanda per la mia fede, che mi impedisce di ridurla a “ideologia” o a cosa già saputa.

È parte di questa apertura positiva entrare nella giornata, disponibile a ciò che accadrà, agli incontri che vivrò, ai fatti che mi saranno donati, perché è nel reale, nel vivere intensamente il reale, la strada del vero, è nel reale che il Signore si fa riconoscere, e posso imparare anche da chi è più piccolo di me, dall’ultimo arrivato, da chi bussa alla mia porta.

Che impressione vedere come don Giussani realmente imparava da tutti: quando predicava gli esercizi, accanto alla Bibbia, aveva sempre fogli con lettere, di cui leggeva brani e si stupiva lui di quello che vedeva accadere nella vita del suo popolo, nella vita di uomini che incontrava o cui entrava in rapporto.

Un secondo tratto a cui mi ha educato don Giussani è la capacità di valorizzare ogni autentica esperienza cristiana: da don Giussani ho imparato ad amare la storia della Chiesa, così affascinante e così ricca d’umanità, pur dentro tutti i limiti e perfino i peccati e le ombre che l’hanno segnata e continuano a segnarla; ho imparato a scoprire il dono dei santi, come amici a cui guardare, e soprattutto l’apertura cordiale ad ogni testimonianza autentica di fede, a tutte quelle presenze umane di testimoni anche semplici e nascosti che ho incontrato e che incontro: così mi sono sempre sentito in profonda sintonia con chi vive con passione e bellezza la vita cristiana, con esperienze, comunità e movimenti generati da altri carismi, che mostrano una potente fecondità nell’esistenza di persone e famiglie.

In questo senso, ho sempre avvertito il carisma di don Giussani come autenticamente cattolico, per nulla settario, e tutto teso all’edificazione della Chiesa, come vita nuova dentro l’esperienza di uomini e donne scelti da Dio.

In particolare, il mio cammino, fin dagli anni in cui vivevo l’esperienza di GS, è stato segnato dalla figura e dalla testimonianza del Papa della mia giovinezza: san Giovanni Paolo II. Anche sotto questo aspetto, è stato don Giussani a educarmi a vivere una vera sequela e immedesimazione con il Papa.

Innanzitutto nell’umanità straordinaria e nella fede luminosa di Karol Wojtyła, perché Giussani riconobbe subito il dono di una totale sintonia del carisma del movimento con la parola e la persona di Giovanni Paolo. Tanto che dopo la prima udienza privata che il Papa concesse a don Giussani, pochi mesi dopo la sua elezione, Giussani scrisse una lettera a tutto il movimento che ci invitava a “seguire Cristo in questo grande uomo”.

Inoltre, don Giussani mi ha sempre educato a cogliere il valore oggettivo dell’autorità nella Chiesa, rappresentata dal Papa e dai vescovi in comunione con lui: così mi è stato semplice vivere da prete un’obbedienza intelligente e umile ai miei vescovi e guardare ai successori di Giovanni Paolo II, prima Benedetto XVI e ora Francesco, imparando dalla loro testimonianza e dal loro insegnamento, al di là di sensibilità differenti con cui potevo sentirmi più o meno in sintonia.

Un terzo e ultimo tratto, così potentemente presente nella vita di don Giussani e nella sua proposta educativa, che mi accompagna come suggerimento insistente con cui vivere il quotidiano, è la valorizzazione dell’istante, il riconoscimento che non c’è più nessun istante banale, perché è dentro la materialità delle circostanze date, nell’abbraccio a ciò che mi è chiesto di vivere, che io aderisco al Mistero di Dio, partecipo all’attuarsi del suo disegno.

Cristo è la consistenza e il significato di ogni momento e di ogni circostanza, lieta o faticosa, e se vivo riconoscendo e domandando che Lui si manifesti, accade una nuova intensità nel vivere ogni cosa: nulla è irrilevante, nulla è da buttare via, ogni istante è un passo del cammino verso l’eterno, è fattore positivo per la mia santità e per la costruzione della Chiesa nel mondo.

Provando a vivere così, con questa coscienza, il quotidiano, abbracciando la realtà che mi è data e rispondendo con libertà e intelligenza a quello che mi è chiesto dalle circostanze e dalla mia condizione di vita e di vocazione, si sperimenta un’intensità nuova, un respiro: ciò che cambia non sono le circostanze, ma il modo con cui uno le vive e le attraversa, e tutto diventa grande, come accade a un bambino che, qualunque cosa faccia, diventa importante, se lo vive sotto lo sguardo della madre o del padre.

Sono solo cenni sintetici di ciò che don Giussani continua a comunicarmi e della grazia che la sua testimonianza continua a essere per tutta la Chiesa, per la vita di tantissime persone e famiglie.

Il cuore della sua testimonianza, così come echeggia in me, mi sembra riassunto da queste sue parole: “Man mano che maturiamo, siamo a noi stessi spettacolo e, Dio lo voglia, anche agli altri.

Spettacolo, cioè, di limite e di tradimento, e perciò di umiliazione, e nello stesso tempo di sicurezza inesauribile nella Grazia che ci viene donata e rinnovata ogni mattino. Da qui viene quella baldanza ingenua che ci caratterizza, per la quale ogni giorno della nostra vita è concepito come un’offerta a Dio, perché la Chiesa esista dentro i nostri corpi e le nostre anime, attraverso la materialità della nostra esistenza”.

