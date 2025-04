Da qualche mese al fianco di don Nino Nicotra nella diocesi della Basilica di San Mercuriale in quel di Forlì, don Jean Baptiste non è certamente il primo prete cristiano proveniente dall’Africa a svolgere servizio in una delle tante chiese italiane, ma a rendere particolare la sua storia – narrata in questi giorni dal quotidiano Avvenire con un’intervista rilasciata dallo stesse sacerdote originario del Burkina Faso – c’è sicuramente il fatto che sia nato come musulmano, con un padre fortemente credente ed una madre che (in un certo senso) ‘avviò’ don Jean Baptiste alla strada cattolica.

A raccontare la sua stessa storia è – appunto – don Jean Baptiste che ad Avvenire ha ricordato che il padre “era di religione islamica” ma entrò in contatto con i cattolici durante la Seconda guerra mondiale che trascorse in Francia imparando “la cultura della tolleranza religiosa”: fu proprio lui a permettergli di frequentare “la scuola dei bianchi”, mente la madre quando aveva solamente 6 o 7 anni “mi parlò di una medaglietta miracolosa della Vergine Maria” che – dopo gli studi tecnici – lo spinse ad iniziare “la formazione cristiana“.

Don Jean Baptiste: “Tra Africa e Italia la vita pastorale è molto differente”

In quel periodo formativo – ricorda ancora don Jean Baptiste – conobbe un sacerdote che lesse e spiegò “il Vangelo talmente bene” che gli fece venire la voglia di seguire il suo esempio: all’età di 14 anni “chiesi il Battesimo” dopo aver passato tutta la sua infanzia “da musulmano” e da quel momento ha prestato servizio tra Zabré, Salambaore, Boussouma e Bittou prima di chiedere il trasferimento in Italia per – spiega don Jean Baptiste – “conoscere una pastorale e una Chiesa diversa da quella della cultura francofona e africana“, finendo così a Forlì.

Attualmente – confessa ancora don Jean Baptiste – nel comune romagnolo “mi trovo molto bene”, anche se attualmente si sta limitando a “guardare [e] capire” prima di poter agire dato che “qui la pastorale è molto diversa” e prevede una sere di regolamenti inesistenti in Africa – e cita, in particolare, le messe quotidiane e il fatto che “i ragazzi della catechesi [sono] sempre accompagnati dai genitori e con orari rigidi” rispetto alla totale libertà dei corrispettivi africani -; ma sicuramente il suo ricordo più bello della vita cristiana è quando “mia mamma (..) prima di morire nel 2015 mi ha chiesto di essere battezzata” in un vero e proprio “dono che Dio ha fatto ad entrambi”.