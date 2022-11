Don Luigi Epicoco/ “Pregando non siamo soli, Gesù è un uomo, capisce i nostri dubbi”

Don Luigi Epicoco è stato ospite questa mattina negli studi del programma di TV2000, Di Buon Mattino, e nell’occasione ha raccontato del suo ultimo libro scritto, leggasi ‘Mangia, Prega, Ama’, in cui viene citata più volte la figura dell’evangelista Luca: “I vangeli si dividono in due gruppi – le parole di Epicoco in diretta tv – gli evangelisti che sono stati con Gesù e quelli che hanno scritto ma che non erano testimoni oculari e Luca fa parte di questo secondo gruppo, e questo è il motivo per cui la preoccupazione più grande del suo racconto è farci vedere Gesù. Quando si vuol bene a qualcuno lo vogliamo anche a visualizzare e da qui nasce anche la tradizione di Luca pittore”. E ancora: “Due sono le caratteristiche del suo vangelo, il Gesù di Luca prega e ama profondamente, misericordia e preghiera sono le chiavi di lettura”.

Sant'Alberto Magno/ Oggi, 15 novembre si celebra il patrono degli scienziati

Sul ‘Mangia’: “E’ la parte di mettersi in relazione, alla pari degli altri. Stare a tavola significa entrare in intimità con l’altro. Era il suo tentativo di andare a riacciuffare le persone che erano lontane”. E ancora: “Amare significa capire il motivo per cui vale la pena vivere, significa cercare la verità della propria vita e chi ci vuole bene ci aiuta a incontrare la verità. Chi ci ama sa bene che l’amore diventa maturo solo se ci conduce alla verità. Gesù non mette mai davanti il giudizio per chiedere la conversione ma mette davanti l’amore e la conversione è quasi una conseguenza”. Don Luigi Epicoco ha quindi parlato in generale dei vangeli: “Il tempo degli esercizi è quel tempo in cui lasciamo che la parola di Dio possa interrogarci in prima persona, bisogna entrare nella storia e lasciare che la nostra storia possa essere protagonista assieme alla luce di Gesù. Quel racconto che parla di Gesù in realtà parla anche di noi stessi, ci accorgiamo che quei personaggi siamo noi, sono sfaccettature diverse della nostra vita e quando si comprende questo non si riesce più a fare a meno del vangelo”.

Elezioni Presidente Chiesa Usa/ I vescovi candidati: favorito Mons. Timothy Broglio

DON LUIGI EPICOCO: “LA PREGHIERA E’ ANCHE UNA LOTTA DI PENSIERI…”

Sulla preghiera, Don Luigi Epicoco ha raccontato: “E’ la consapevolezza di non essere soli è sentire che c’è una compagnia dentro la nostra vita. Luca mette sempre che Gesù è in preghiera, c’è questa costante compagnia, noi preghiamo perchè diventiamo consapevoli di non essere soli, quando sai di non essere soli sai che la vita cambia”. Come si fa a pregare nei momenti in cui si perde la luce? “La preghiera è anche una lotta contro pensieri ed evidenze che ci dicono il contrario, desideri contrastanti. Non dobbiamo lasciarsi scandalizzare, Gesù è anche uomo e ogni uomo vive l’angoscia, la solitudine, il dubbio, Gesù ci capisce perchè lui per prima ha provato quei dubbi”.

LETTERA/ "Quando il cristianesimo tace, cercare la fede tocca a noi"

Don Luigi Epicoco è tornato sulla presenza del Papa in una piazza San Pietro vuota durante il lockdown a marzo di un anno fa: “Papa Francesco ha ‘gridato’ in quell’occasione e se noi non gridassimo non saremmo autentici nella preghiera”. Chiusura dedicata a nonna Maria, scomparsa quest’anno: “Il covid ha mietuto quest’ennesima vittima. Mi sono accorto che quando le persone che amiamo non ci sono più siono ancora più presenti. Abbiamo amato tanto questa persona che è giunta che ci manchi, speriamo non venga mai meno questa mancanza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA