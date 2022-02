Don Luigi Epicoco/ “Sessualità linguaggio d’amore ma deve rientrare in una relazione”

DON LUIGI EPICOCO PARLA ALLA GENERAZIONE ZETA

Dal rapporto tra Chiesa e tecnologia, passando per la sessualità: sono stati moltissimi e tra i più variegati i temi affrontati in radiovisione su Radio Zeta da Don Luigi Maria Epicoco, filosofo e teologo, nonché Assistente Ecclesiastico Dicastero per la comunicazione in Vaticano.

Una puntata speciale che è possibile rivedere su RTL 102.5 Play ripercorrendo tutti i temi affrontati da Don Luigi nel dialogare con i tantissimi giovani che si sono appropriati alla trasmissione in diretta: partendo dalla lunga chiacchierata con tutti gli speaker connessi si è poi proseguito con le domande degli ascoltatori. Don Luigi Maria Epicoco usa un linguaggio semplice, veloce, “giovanile” ma non per questo banalizzante i tanti temi toccati. Alla domanda difficile di Luca Buson, sul rapporto difficile tra umanità e Chiesa al giorno d’oggi, il sacerdote replica: «Non credo che ci sia quest’abbandono, come nelle famiglie ci sono momenti in cui non ci si capisce. Più che abbandono bisogna trovare il modo giusto per comunicare». La speaker Isabella Palmisano chiede poi un consiglio ai giovani che hanno perso la fede e a quelli che vorrebbero ravvicinarsi a Dio: «Bisognare fare una differenza tra Fede e interiorità, anticamera della Fede, le persone che non coltivano l’interiorità non possono avere la pretesa di fare un percorso di Fede. Il vero punto di partenza per tutti non è la Fede, ma la capacità di saper guardare le cose da un altro punto di vista e saper tornare dentro noi stessi. Quello che a volte manca perché siamo abituati a stare fuori di noi, chi ha perso la Fede può recuperare la propria interiorità e chi, in realtà, vuole riavvicinarsi alla Fede deve domandarsi che qualità ha della propria interiorità. Tutta la nostra società è costituita sull’infelicità delle persone, che fa funzionare la macchina economica».

“LA SESSUALITÀ È IL LINGUAGGIO DELL’AMORE MA DEVE RIENTRARE IN UNA RELAZIONE”

Scendendo nelle pieghe dei tanti argomenti toccati, posizione dominante la ottiene il tema della sessualità e i rapporti che intercorrono nella Generazione Zeta, spesso “sballottati” da social e mass medi: «Ci tengo a dire questa cosa per sfatare un mito. L’approccio cristiano non considera in maniera negativa la sessualità, semplicemente ciò che il cristianesimo cerca di sottolineare è che anche il linguaggio corporale dell’amore deve rientrare all’interno di una relazione. È talmente importante che se devo usare questo linguaggio lo uso con persone con cui ho deciso di costruire qualcosa». Don Luigi Epicoco spiega dunque il perché il Vangelo di Cristo, ancora oggi, tocca “nervi scoperti” dell’umanità, giovani ovviamente inclusi: «Credo che quando una persona si sente profondamente amata riesce ad andare controcorrente. La domanda non è se amiamo i nostri nemici, ma se ci sentiamo abbastanza amati per andare anche contro a chi ci viene contro», racconta in radiovisione il sacerdote-educatore. Arriva poi un’altra domanda: «per come è strutturata, una normale messa riesce ancora ad attrarre i giovani o pensi che ci sia bisogno di una piccola rivoluzione nella “scaletta”?». La domanda fa sorridere Don Luigi ma è materia seria: «Credo che ciò che non è attraente nella messa è che a volte celebriamo per abitudine, con una ritualità molto tradizionale senza aiutare le persone che sono di fronte a capire il significato di alcuni gesti e cose. C’è una partecipazione molto più attiva quando si modifica la scaletta. Non è detto che se una cosa la fai sempre e con abitudine ne hai capito il senso. Educare vuol dire far capire il senso di ciò che facciamo per abitudine. Anche in amore è così quando si sta con una persona per abitudine», risponde. Dal Vangelo ai social, come possono dialogare due mondi così apparentemente lontani? Per Don Epicoco (e mica solo lui nella Chiesa, ndr) è possibile: «Io sono ancora un po’ imbranato in questo ambito, ma ci sono confratelli molto più bravi di me. Quando non si parla la stessa lingua non si può dire qualcosa. Viviamo in questo contempo in cui la Generazione Z ha un suo alfabeto. Dobbiamo domandarci se lo abbiamo capito e se lo sappiamo usare. Io sono un po’ imbranato, ma ci sono dei sacerdoti che hanno la mentalità giusta e lo usano in modo corretto. Sarebbe un delitto non utilizzare quell’alfabeto».

ACHILLE LAURO, LA CRESCITA E LA FEDE

Nel corso della lunga diretta in radiovisione si è parlato anche di Achille Lauro, che a Sanremo è stato al centro di una polemica dividendo l’opinione pubblica con il “finto auto-battesimo”: Riccardo Castiglioni chiede se è ritenuta arte o blasfemia, con Don Luigi che ragiona in questi termini, «Su questa cosa sarò controcorrente, ma penso che siamo abituati dopo gli anni ’70 a vedere che per trasgredire bisogna dissacrare. Lauro gioca molto su questo alfabeto, sa che alcuni temi come quello della Fede sono profondi dentro di noi e quando vai a creare questo inevitabilmente crei lo scandalo. Mi preoccupa il fatto che a volte non si riesce a capire che dall’altra parte c’è una persona che avverte questo come un dolore, che la Fede è la sua convinzione più profonda. Secondo me qualcuno è rimasto ferito, non offeso. A volte non tener da conto di alcune scelte provoca dolore. Se la performance prende il sopravvento sulla musica forse non è più musica ma altro. Sicuramente ha attirato più attenzione il suo gesto piuttosto che la sua musica e questo mi dispiace perché è un artista». Capitolo finale riguardante ancora il mondo dei social e il rapporto spesso “ossessivo” con cui vi si relazionano i giovanissimi: «Anche il social può diventare mezzo di distrazione di massa», conclude Don Epicoco rispondendo alla domanda di Jody Cecchetto, «Credo che qui si tocca una cosa molto interessante. Il fatto che a volte il social può diventare un mezzo di distrazione anche di massa. Il cristianesimo insegna che quando vuoi usare bene qualcosa devi anche imparare ad averne una distanza. Mi chiedo se abbiamo la capacità di rimanere liberi anche davanti ad essi. Non è il social a scegliere per me ma sono io a scegliere per il social. Noi veniamo assecondati molto nei nostri gusti dalla tecnologia, ma questo non è giusto. Il modo per scoprire noi stessi è anche incontrare cose diverse da noi. I social non sono né buoni né cattivi». Puntualizzando ancora, Don Luigi sottolinea «Di solito mi domando se quello che sto esprimendo comunica o semplicemente provoca. La provocazione è un modo di comunicare, ma immaginate se durante la messa cominciassi a insultare delle persone solo perché le voglio provocare». Non si sottrae neanche ad una domanda assai più “escatologica” finale Don Epicoco, dando una lettura “fresca” di un tema determinante la storia del cristianesimo: «come fare a capire se dietro la nostra decisione c’è anche la volontà di Dio o solo una nostra autosuggestione?». Qui il sacerdote racconto che una volta venne un ragazzo innamoratissimo della sua ragazza ma era entrato in crisi perché gli aveva chiesto di sposarlo. «Nessuno assicura che sia per l’eternità l’amore, c’è una porzione di rischio. Chi dice che sia la volontà di Dio? Credo che c’è una porzione di rischio che tutti dobbiamo assumerci. Anche i nostri adolescenti sono abituati a vedersi soccorsi nelle loro problematiche. A volte si cresce perché si rischia. Succede che la paura decida al posto nostro. Tutti abbiamo paura perché siamo umani. Dobbiamo domandarci se sono le paure a decidere al posto nostro», svela Don Luigi.



