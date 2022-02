DON LUIGI GIUSSANI, DATE S. MESSE CENTENARIO/ “Fedeltà alla Chiesa di Cristo”

L’INTENZIONE DI CL PER IL CENTENARIO

Il 22 febbraio 2022 si celebra il centenario della nascita del Servo di Dio Don Luigi Giussani: per questa occasione e per il contemporaneo 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (avvenuto l’11 febbraio 1982) fondata da Don Giussani, vengono celebrate in Italia e nel mondo centinaia di Sante Messe presiedute da vescovi e cardinali.

Don Luigi Negri, messaggio Comunione e Liberazione/ “Missione e dedizione per Cristo”

Le modalità di partecipazione alle celebrazioni dipendono dalle diverse disposizioni anti-Covid presenti in ogni nazione, con variazioni eventuali anche da città a città. L’intenzione preparata per il centenario dalla Fraternità di CL – che verrà letta al termine di ogni Santa Messa di commemorazione – è la seguente: «Chiediamo, per l’intercessione della Madonna “di speranza fontana vivace”, di vivere e di testimoniare ogni giorno in prima persona, nella fedeltà totale alla Chiesa, la responsabilità del carisma donato dallo Spirito di Cristo a don Giussani a beneficio di tutto il santo Popolo di Dio e dei fratelli uomini».

MORTE LUIGI AMICONE/ Lettera di Julián Carrón: “afferrato da Cristo con Don Giussani”

ELENCO S. MESSE PER L’ANNIVERSARIO DI DON LUIGI GIUSSANI

È possibile trovare a questo link l’elenco aggiornato di tutte le celebrazioni suddivise per Paesi, Città e data: qui sotto invece le principali sedi dove verranno svolte le Sante Messe per il centenario di nascita del Servo di Dio Don Luigi Giussani.

Milano, mons. Mario Delpini, 28 febbraio

Roma, card. Angelo De Donatis, 20 febbraio

Perugia, card. Gualtiero Bassetti, 21 febbraio

Bologna, card. Matteo Zuppi, 22 febbraio

Genova, mons. Marco Tasca, 24 febbraio

Firenze, card. Giuseppe Betori, 11 febbraio

Torino, mons. Cesare Nosiglia, 22 febbraio

Venezia, mons. Francesco Moraglia, 18 febbraio

Modena, mons. Erio Castellucci, 22 febbraio

Palermo, mons. Corrado Lorefice, 23 febbraio

Taranto, mons. Filippo Santoro, 22 febbraio

Bergamo, mons. Francesco Beschi, 22 febbraio

New York, mons. Christope Pierre, 20 febbraio

Washington DC, mons. Mario E. Dorsonville, 22 febbraio

Boston, card. Sean O’Malley, 23 febbraio

Mosca, mons. Paolo Pezzi, 25 febbraio

Madrid, card. Carlos O. Sierra, 27 febbraio

Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, 11 marzo

Rio de Janeiro, card. Orani Joao Tempesta, 22 febbraio

San Paolo, mons. Carlos Lema Garcia, 13 febbraio

Bogotà, mons. Luis Rueda Aparicio, 26 febbraio

Vienna, card. Christoph Schonborn, 23 febbraio

Papa Luciani “Chiesa moderna vuole correggere Cristo”/ Don Giussani: “provvidenziale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA