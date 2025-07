Chi era Don Lurio, il ballerino e coreografo nato a New York nel 1929 ma di origini italiane? Il grande successo nel mondo della tv arrivò proprio in Italia

Conosciuto come Don Lurio, ma nato come Donald Benjamin Lurio, il ballerino è venuto al mondo a New York nel 1929, da una famiglia di origine italiana ebraica. Dopo aver studiato danza a Broadway, con grandissimi maestri, Don Lurio cominciò un tour che lo portò anche in Europa: in Francia, infatti, si fece notare tanto che alcuni dirigenti Rai della sede di Torino decisero di portarlo in Italia, scritturandolo per lo show “Crociera d’estate”.

Nello stesso anno l’italo-americano ha iniziato a curare le coreografie per “Canzonissima”, iniziando una carriera che lo ha portato ben presto ad ottenere enormi successi in tv. È stato proprio Don Lurio, nel 1961, a proporre alle gemelle Kessler il programma “Giardino d’inverno”, portandole in Italia e facendo ottenere loro uno straordinario successo. Successivamente il ballerino ha recitato anche in diversi film come “Totò di notte n.1” insieme al grande comico.

Nel 1985, sempre per la tv, Don Lurio è stato il coreografo di “Pronto, chi gioca?”, il programma lanciato da Gianni Boncompagni che in poco tempo ottenne una popolarità straordinaria, con il genio dell’autore che ha fatto la fortuna della tv. Sempre come coreografo è stato colui che ha curato le coreografie del Festival di Sanremo 1999, comparendo anche in diretta con siparietti passati alla storia. Rimasto in Italia per tutto il resto della vita senza mai tornare in pianta stabile negli Stati Uniti, Don Lurio è stato un simbolo della tv italiana. Alla sua morte, arrivata nel 2003 per un attacco respiratorio, ha lasciato come testamento l’istituzione di una borsa di studio per l’Accademia Nazionale di Danza.

Don Lurio, chi è: la lunga storia d’amore con Livio

Don Lurio ha vissuto una lunga storia d’amore con Livio Costagli, il suo manager. I due sono stati insieme per oltre vent’anni, fino alla morte di lui, arrivata nel 1994, quando aveva 44 anni. La differenza di età tra i due era di oltre vent’anni ma nulla ha impedito il loro grande amore, neppure la famiglia di Livio, che ha combattuto impugnando il testamento nel quale il manager lasciava tutto al ballerino, al quale era stato legato per vent’anni.