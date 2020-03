Don Marco Barbetta è morto/ Addio allo storico prete di Chiesa Rossa Milano

È morto nelle scorse ore Don Marco Barbetta, storico prete della parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa di Milano: a darne annuncio è il portale stesso della parrocchia dove dal 2013 Don Barbetta si era trasferito per trascorrere i suoi ultimi anni di servizio sacerdotale per la Chiesa di Cristo come sempre aveva fatto nel corso della sua lunga vita su questa Terra. «Questa notte nel riposo del sonno è tornato alla casa del Padre DON MARCO BARBETTA per arresto cardiocircolatorio. Aveva 82 anni. Ci addolora in questo momento non poterci unire come comunità e intorno alla sua famiglia. Stiamo vicini nella preghiera e nella memoria grata di quanto fatto per la Chiesa, soprattutto a servizio dei giovani studenti come docente a Tradate e come cappellano del Politecnico di Milano e per la nostra comunità con la sua presenza dedita e sempre preziosa». Purtroppo per lui come per tutti gli altri defunti di questo difficile momento per il Paese italiano con l’emergenza coronavirus, non sarà possibile celebrare i funerali in forma pubblica: «Appena sarà possibile celebreremo la messa esequiale» hanno spiegato gli stessi responsabili della Parrocchia Santa Maria in Chiesa Rossa a Milano.

L’ADDIO A DON MARCO BARBETTA

Don Marco Barbetta è stato uno dei tanti allievi spirituali di Don Luigi Giussani, Servo di Dio e fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, dopo averlo conosciuto subito dopo il seminario fatto a Saronno nel 1967: dopo la laurea in chimica, insieme ai futuri vescovi Luigi Negri e Angelo Scola (rispettivamente arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e di Milano), è diventato prete nel 1972. Con un post riportato dal quotidiano Saronno News, è il componente direttivo di Forza Italia locale Lucio Bergamaschi a salutare pubblicamente la memoria di Don Marco: «Ricordo con affetto la sua gentilezza, la sua simpatia, la sua semplicità. Ringraziamo Dio di aver goduto della sua paternità e della sua amicizia per questo lungo tratto di vita. Riposi in pace». Con un speciale messaggio apparso sul portale Cultura Cattolica, è l’amico di vecchia data e Vescovo emerito di Ferrara-Comacchio Mons. Luigi Negri a ricordarlo con affetto e preghiera: «Don Luigi Negri e tutti gli amici si stringono pieni di dolore ma insieme di certezza di fronte all’amico indimenticabile, Don Marco Barbetta: è stato per tanti di noi un punto di riferimento certo, in tutte le vicende della vita nelle quali è stato esemplare testimone nel appartenenza a Cristo e alla Chiesa; ci affidiamo a lui perché continui a proteggerci in questo non facile quotidiano cammino di testimonianza di carità fraterna». Sempre sul portale Cultura Cattolica è apparso anche il commosso messaggio dell’amata nipote di Don Marco Barbetta, «sei stata una presenza costante e preziosissima in tutti questi anni. Tu sulla soglia del cancello della parrocchia, sempre pronto a scambiare due chiacchiere con chiunque passasse. Le tute domande ripetitive sulla scuola, gli amici e il futuro. Mi mancherai immensamente e non posso che essere grata di avere uno zio come te».





© RIPRODUZIONE RISERVATA