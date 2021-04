Don Marco Pozza “il ‘tu’ al Papa? Come Dio”/ “Giustizia senza misericordia è tortura”

Don Marco Pozza in occasione della Santa Pasqua (qui l’editoriale che ha scritto oggi per il Sussidiario.net, ndr) e con l’inizio del suo programma in tv sul “Nove” – “Vizi e Virtù – ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano per raccontare questo suo particolarissimo e speciale rapporto con Papa Francesco: per il 42enne cappellano del Carcere di Padova, sacerdote di strada e attraversato come lui stesso racconta da mille contraddizioni, è uno dei protagonisti anche “mediatici” di questo Pontificato. Più volte ha intervistato il Santo Padre in tv e lo scorso anno ha tenuto assieme ai “suoi” carcerati le meditazioni della Via Crucis in Vaticano nella prima Pasqua sotto il lockdown della pandemia.

Veglia Pasqua 2021 video Sabato Santo/ “Gesù nella pandemia ci invita a ricominciare”

«Dò del tu al Papa? La prima volta che l’ho conosciuto l’ho appellato Santo Padre, poi lui mi ha dato del tu e allora ho proseguito sulla stessa strada: c’è un lato professionale e uno umano», spiega il sacerdote di Padova, «La maestra delle elementari mi ha insegnato che il “tu” non è il pronome della villaneria ma della confidenza; io non sono nessuno per intervistare il papa, il mio sogno era di conversarci, un po’ come fosse mio nonno. Ma se do del tu a Dio – me lo ha detto Gesù: “Chiamalo papà” – non credo di fare un torto al Papa, che è un gradino sotto. Ciò non toglie il rispetto». Parla del lato “sportivo” («con lui non parlo di calcio, il calcio è andato in soffitta il giorno dell’addio di Baggio») ma soprattutto di quanto ancora oggi il Pontificato di Francesco sia “divisivo”: «Per usare un’immagine sportiva: se il contrasto è un vento contro, chi attacca in salita più va forte e più lo percepisce. È osteggiato tantissimo», prosegue Don Pozza, «ma è direttamente proporzionale al suo tentativo di riportare la Chiesa a come la voleva Gesù; chi lo attacca vorrebbe che tutto fosse o bianco o nero, un po’ come ero io nella mia fase giustizialista».

Via Crucis venerdì santo 2021/ Diretta video: i bambini abbracciano papa Francesco

DON MARCO POZZA, IL PRETE CHE FU GIUSTIZIALISTA

Al quotidiano “principe” del giustizialismo come “il Fatto”, Don Marco racconta che un tempo anche lui era “affascinato” dalla schiettezza e nitidezza di quel “bianco o nero” sul fronte giustizia: «Sono nato dividendo tutto in bianco e nero, potevo diventare un radiologo, mentre il Signore mi ha detto: “Tu vai meglio come giardiniere”; poi sbagliando ho imparato la bellezza della giustizia cristiana che con fatica coniuga giustizia e misericordia..». Per il cappellano di Padova ancora oggi la giustizia senza misericordia «diventa la mamma della tortura; la misericordia senza giustizia è la mamma del lassismo: armonizzare tutto questo è la battaglia che combatto e che nove volte su dieci perdo». Amico di Sinisa Mihajlovic, di Erri De Luca («è un vero “teologo” quando parla della scrittura di Gesù, anche se non credente») e affascinato anche dal pur ‘lontano politicamente’ Cardinal Ruini, «mi piace quando un uomo di Chiesa non si vergogna di raccontare la sua umanità» (facendo riferimento alla recente intervista sul Corriere della Sera dove il Cardinal Ruini ha ammesso di essersi innamorato da sacerdote). Un prete che ha trattato con i serial killer e che confessa di non sopportare alcun moralismo, compreso quello della Chiesa: questo e molto altro è Don Marco Pozza come lui stesso rileva nell’intervista al “Fatto” «avrei celebrato il funerale a Piergiorgio Welby (il primo caso mediatico in Italia di eutanasia, ndr) credevo di saper riconoscere il giusto dallo sbagliato, mentre con il carcere ho capito che dietro ogni scelta c’è una storia di sofferenza e una di benedizione, e una preghiera non va mai negata, perché non si può mettere un freno alla grazia di Dio; penso a Dante e a quella lacrimuccia che in punto di morte può riscattare una vita intera».

LEGGI ANCHE:

Meditazioni Via Crucis 2021, chi le ha scritte/ Scout e bambini: temi molto concreti

© RIPRODUZIONE RISERVATA