Don Matteo 11/ Anticipazioni 27 giugno: nuove indagini per Cecchini (replica)

L’appuntamento in replica con Don Matteo 11 torna questa sera, su Rai 1. Con l’eliminazione prematura dell’Italia dagli Europei Under 21, l’azienda ha infatti deciso di puntare su Terence Hill e la sua amata fiction. Questa sera andranno in onda il quinto e il sesto episodio dell’undicesima stagione. Nel quinto episodio, dal titolo “La Vera Ricchezza”, scopriamo che una compagna di scuola di Sofia è stata aggredita. Don Matteo, con l’aiuto dei Carabinieri, cerca di comprendere come il tutto sia accaduto. Intanto il Capitano Anna Olivieri è determinata a riconquistare l’ex fidanzato che sta seriamente pensando di farsi prete. Ad aiutarla con un piano ci sarà Cecchini, coinvolgendo anche il PM. Intanto Sofia invece inizia a sospettare di Seba.

DON MATTEO 11, ANTICIPAZIONI EPISODIO 6

L’appuntamento con Don Matteo 11 su RaiUno segue con il secondo episodio dal titolo “Il prezzo del talento”. Stavolta il prete interpretato da Terence Hill indaga assieme ai Carabinieri su un caso che trova come principale sospettata una giovane cantante non del tutto sconosciuta al pubblico. Intanto Cecchini scopre che l’Appuntato Zappavigna ha ereditato una grossa quantità di denaro, grazie alla quale inizia a fare doni al suo sottoposto. Non sa però che questi ha in serbo per lui una sorpresa che il Maresciallo proprio non si aspettava. L’appuntamento è dunque per questa sera, giovedì 27 giugno 2019, alle 21:25 su Rai 1. Ricordiamo inoltre che la fiction può essere seguita anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

