Don Matteo 11/ Replica 11 luglio: Cecchini vittima del capitano Olivieri

Il giovedì di Raiuno continua ad essere dedicato a Don Matteo che, anche in replica, continua a portare a casa ascolti importanti. La scorsa puntata dell’undicesima stagione della famosa fiction ha, infatti, incollato davanti ai teleschermi 2.217.000 spettatori pari al 13.6% di share. Numeri importanti che confermano il grande legame che c’è tra il pubblico e Terence Hill che interpreta Don Matteo sin dalla prima stagione. Oggi, giovedì 4 luglio, l’uncidesima stagione della fiction torna in onda in prima serata con due episodi in cui il maresciallo Cecchini sarà vittima di un incidente causato involontariamente dal capitano Olivieri mentre Don Matteo farà preoccupare tutta la comunità di Spoleto quando, nel corso di un ritiro spirituale, farà perdere le proprie tracce. Cosa accadrà, dunque, nella replica dell’11 luglio? Andiamo a scoprire la trama degli episodi.

DON MATTEO 11: INCIDENTE PER IL MARESCIALLO CECCHINI

Nel primo episodio dal titolo “La mia giustizia”, un avvocato in carriera viene ucciso e i sospetti si concentrano su Giada, una ragazza che aveva accusato il suo capo di averla violentata. I carabinieri, però, non si fermano al primo sospettato e portano avanti le indagini scoprendo i segreti della vita della vittima. Nel frattempo, il maresciallo Cecchini per evitare di svolgere un corso di informatica, finge un intervento alle mani dopo un fortuito incidente causato dal Capitano Olivieri. Cosimo, contemporaneamente, non va a scuola perchè non sa scrivere, ma grazie a Cecchini, trova fiducia in se stesso per affrontare la situazione. Sofia, invece, dopo il risveglio di Alice, fatica a nascondere i propri sentimenti per Seba. Nel secondo episodio dal titolo “La notte dell’anima”, Don Matteo organizza un ritiro spirituale a cui partecipano Cecchini, sua moglie e Cosimo, Assuntina e Zappavigna, il PM Nardi e il suo cane Patatino, Giovanni e il Capitano Olivieri. Durante la permanenza nel convento, Don Matteo scompare. La sera successiva viene ritrovato legato e imbavagliato in una stanza: quando il Maresciallo e gli altri lo liberano, il sacerdote confessa di aver visto un cadavere dietro una cassapanca. Quale segreto nasconde il convento? Di chi era il cadavere visto da Don Matteo? A Cecchini e a tutta la squadra di carabinieri il compito di scoprirlo.



