Don Matteo 11/ Replica 4 luglio: Cecchini tradisce la moglie?

DON MATTEO 11, TORNA IN REPLICA: ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO

Don Matteo è sempre garanzia di successo. Nonostante le repliche dell’undicesima stagione, infatti, la fiction che ha come protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, continua ad appassionare il pubblico al punto che la scorsa puntata ha vinto la gara degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 2.311.000 spettatori con il 13.3% di share. In attesa degli episodi della dodicesima stagione, Don Matteo torna così in onda oggi, giovedì 4 luglio con il settimo e l‘ottavo episodio dell’undicesima stagione che ha visto il debutto di un capitano dei carabinieri donna interpretato da Maria Chiara Giannetta il cui personaggio ha sostituito l‘amatissimo capitano Tommasi che ha il volto di Simone Montedoro. Cosa accadrà, dunque, nei due episodi in onda questa sera? Oltre ai classici casi da risolvere, non mancheranno le disavventure personali dei vari personaggi.

L’AMORE SBAGLIATO

Nel primo episodio della puntata dal titolo “L’amore sbagliato”, la compagnia dei carabinieri indaga sull’aggressione subita da Giacomo Rispoli, studente e capitano della squadra di rugby. A trovarlo è il padre. Dopo le prime indagini, su cellulare del ragazzo vengono trovate prove che lo incolpano di atti di bullismo contro Elisa, una sua compagna di classe. Viene così fuori che i due avevano avuto una relazione. E’ Elisa, dunque, la colpevole dell’aggressione? Nel frattempo Chiara consiglia ad Anna un libro sulle geishe per provare a riconquistare Giovanni mentre il PM chiede aiuto a Cecchini perché la sua ex fidanzata sta tornando a Spoleto per riprendersi il cane. A causa del Capitano, però, il cane viene riconsegnato all’ex fidanzata del PM, ma quando scopre la motivazione, Anna riesce in extremis a salvare il cane. Infine, Don Matteo propone a Sofia di sostituire per un paio di giorni l‘insegnante di ginnastica ritmica Rita. Il sacerdote spera così di far riavvicinare la ragazza alla madre. Superati i dubbi, Sofia accetta e ricomincia anche a ballare.

AVRO’ CURA DI TE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Avrò cura di te”, Don Matteo si imbatte in una donna dall’aspetto confuso, Alma Degli Alberti, che gli dice di stare aspettando un’amica, Ines Danzi, una donna appena trovata ferita, tornata a Spoleto per riprendersi la figlia, che aveva abbandonato anni prima. I carabinieri cominciano così le indagini per scoprire il colpevole dell’aggressione. Anna, nel frattempo, vede il maresciallo Cecchini in atteggiamenti intimi con un’altra donna. In realtà, l‘uomo è solo un sosia di Cecchini. Anche la ragazza confonde Cecchini con l’uomo misterioso, e lo bacia, chiedendogli di aiutarla a pubblicare le sue poesie, ma il maresciallo non sa di cosa stia parlando. Sofia e Seba, infine, sono sempre più vicini proprio nel momento in cui Alice si sveglia dal coma.



