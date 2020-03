DON MATTEO 12/ Anticipazioni 19 marzo: chi ha sparato ad Anna? (finale di stagione)

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 19 MARZO 2020

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 19 marzo 2020, andrà in onda l’ultimo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo “Non desiderare la roba d’altri“. Vediamo qui di seguito le anticipazioni della trama

EPISODIO 10, “NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI” – Siamo arrivati al finale di stagione: che cosa succederà nell’ultima puntata? Sembra che don Matteo verrà informato di una sua prossima promozione a Cardinale. Dovrà scegliere quindi se trasferirsi a Roma oppure in Brasile. Per Cecchini sarà un’occasione d’oro per accompagnarlo durante la trasferta nella Capitale e organizzare un piccolo comitato di Spoleto. A causa della sua invadenza, verrà però cacciato dalle guardie papali. Intanto, Sergio si mette di nuovo nei guai: dopo essersi procurato una pistola, potrebbe addirittura finire per impugnare l’arma durante una rapina. Sarà stato lui o un suo complice a sparare alla Capitana? Quello che è certo è che Anna finirà in terapia intensiva e nessuno, nemmeno Marco, potrà starle affianco.

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa in Don Matteo 12: Don Matteo (Terence Hill) assiste ad una scena drammatica: un uomo chiude una ragazza, Francesca, all’interno dell’auto e poi le dà fuoco. Per fortuna il prete riesce a salvarla, ma la vittima finisce in coma a causa delle forti ustioni. Più tardi, Cecchini (Nino Frassica) nota di non riuscire a sentire la voce di Marco (Maurizio Lastrico) ma solo quella di Anna (Maria Chiara Giannetta) e poi sviene. Intanto, don Matteo scopre che Paolo, il nome detto da Francesca prima di perdere conoscenza, è quello del fidanzato. L’uomo ha avuto un ictus poco prima delle loro nozze e non si è ancora svegliato. Suor Maria (Astra Lanz) gli rivela inoltre che la ragazza aveva sporto denuncia verso un certo Gaetano Lamantia: Anna trova nel suo appartamento diverse foto della vittima, nascoste. Più tardi, Jordi (Pasquale Di Nuzzo) caccia via Sofia (Mariasole Pollio) mentre Cecchini travisa una telefonata fra Marco e la veterinaria e finisce per credere che il PM abbia solo sei mesi di vita. I genitori di Jordi in seguito denunciano Sofia, che viene convocata in Questura.

Dovrà rivelare però chi ha portato la droga al party, se vorrà evitare il carcere. Non appena sveglia, Francesca nega invece di sapere chi l’abbia aggredita. In seguito, Anna invita Marco a cena e il PM travisa le sue intenzioni, pensando ad un colpo di fiamma. In realtà la Capitana crede che sia malato, in base all’equivoco creato dal Maresciallo. Dopo essere ritornata dal suo Paolo, Francesca continua a negare che Lamantia abbia voluto aggredirla e il padre cerca di farle cambiare idea. Visto che non ci riesce, il genitore decide di affrontare Lamantia, che più tardi viene ritrovato privo di vita. Dopo aver scoperto la verità, Marco non riesce a dire tutto ad Anna e preferisce tacere per averla ancora vicino. Rick invece rivela a Jordi di essere stato lui a dargli il bicchiere con la droga e che ha minacciato Sofia affinchè non gli dicesse nulla. In seguito, don Matteo scopre che Francesca non ha denunciato Lamantia per non ammettere di avere una relazione con un uomo sposato, il fisioterapista di Paolo. Approfittando di una nuova uscita, Marco si lascia andare e bacia Anna, riuscendo a sconvolgerla. Il Capitano confessa poi tutto a Sergio (Dario Aita), mentre Cecchini scopre di sentire bene di nuovo qualsiasi voce. Mentre Sofia sostiene Jordi per l’audizione, don Matteo realizza che è stata la moglie del fisioterapista ad uccidere Gaetano. Marco invece confessa tutto ad Anna, riuscendo di nuovo a deluderla.



