DON MATTEO 12/ Anticipazioni 3 marzo: il segreto di Sofia verrà scoperto?

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 3 marzo 2020, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Non rubare“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Don Matteo (Terence Hill) trova la giovane Lucia in fin di vita in un teatro, al fianco di Sara (Serena Iansiti), svenuta. Intanto, Cecchini (Nino Frassica) fa un’altra delle sue gaffes: nel fare un video alla Capitana (Maria Chiara Giannetta) con il Carlino, finisce per inviarlo sui social. Accorsi sul posto, Anna e Marco (Maurizio Lastrico) scoprono che Sara conosce di vista Lucia, una musicista che tempo prima è stata ospite in canonica. Ha infatti una relazione con il suo ex marito e quando l’ha contattata per un incontro, qualcuno l’ha colpita alle spalle. Anna però è già stata informata che la vittima l’ha denunciata poco tempo prima per stalking. Sara però giura di essere innocente e Marco decide di intervenire per impedire che la Capitana proceda con l’arresto. Più tardi, don Matteo svela a Ines che il padre si trova a Spoleto e le propone di conoscerlo. La bambina però si rinchiude in camera e Marco entra in contrato con Anna per non aver seguito la procedura. Lei però lo accusa di essersi lasciato coinvolgere dal caso di Sara. Cecchini invece viene fermato per strada da sconosciuti per alcuni selfie e scopre grazie a Pippo (Francesco Scali) che il video della caduta di Anna è diventato virale. La versione della PM viene poi confermata e si scopre che Lucia ha vissuto un’avventura di una notte con un direttore d’orchestra. Quando gli viene negato l’aumento, Cecchini viene ingaggiato dai The Jackal per fare una campagna anti-abbandono e diventare influencer. Nel frattempo, Jordi (Pasquale Di Nuzzo) organizza una cena romantica per Sofia (Mariasole Pollio), ma la ragazza non si presenta per paura che l’ex fidanzato gli racconti della festa. Mentre Sara viene scagionata, l’ex marito viene arrestato come principale sospettato: Massimo le chiede lo sforzo di occuparsi della figlia avuta con Lucia. Dopo aver scoperto che Zappavigna ha ricevuto una promozione, Cecchini ha uno scontro con la Capitana e decide di lasciare l’Arma. Intanto, Ines ritorna in canonica da sola: Sergio l’ha persa di vista per qualche istante. Jordi invece conclude che Sofia non lo vuole baciare perchè si vergogna di lui. Le indagini intanto si concentrano sul direttore d’orchestra, mentre Massimo finisce per baciare Sara. Al mattino dopo, don Matteo scopre che Massimo viene minacciato da degli strozzini: Lucia quindi aveva accettato i soldi di Gallo per aiutarlo con i debiti. Il prete intuisce tutto e spinge Massimo a confessare: era impazzito di gelosia per la moglie e così l’ha colpita alla testa, facendola finire in coma. Quella sera, Sofia bacia Jordi e Pietro fa lo stesso con Anna. Sara invece crea una trappola per l’ex marito e lo spinge a partire in fretta solo per ottenere le prove per incastrarlo. Chiarito il malinteso, Anna decide di reintegrare Cecchini nell’Arma. Sara invece confessa a don Matteo di provare qualcosa per Nardi.

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 3 MARZO 2020

EPISODIO 7, “NON RUBARE” – Cecchini sarà di nuovo al centro dell’appuntamento di stasera. Questa volta il Maresciallo vedrà i suoi sentimenti per Elisa minacciati da vicino. La colpa è dell’arrivo del padre di Marco, un uomo affascinante che lo metterà subito alla prova contravvenendo a qualche legge. Per Cecchini sarà un duro colpo assistere alla corte dell’uomo alla sua fidanzata, così deciderà di lasciarla. Poi cercherà di vendicarsi a modo suo, fingendo di avere una relazione con Elena Sofia Ricci. Intanto, Sofia viene presa di mira dall’ex fidanzato che continua a minacciarla per via di quanto accaduto alla festa. Jordi decide di intervenire per difenderla e colpisce sul volto il ragazzo, ma proprio per questo verrà arrestato per aggressione. Anche se è sempre più vicino a Sara, Marco invece continua a fare una corte spietata ad Anna, che sembra allentare un po’ i freni. L’ombra della PM continua però a incombere sul loro rapporto, visto che Sara farà intuire i suoi sentimenti a Nardi.

