DON MATTEO 12/ Anticipazioni 5 marzo: alle prese con una misteriosa 16enne

Dunque il ritorno di Cecchini, di nuovo seduto al tavolo per le sue celeberrime partite con Don Matteo a Scacchi, terrà banco nella nuova puntata di Don Matteo 12. Nonostante questo, ci sarà spazio anche per una nuova indagine per il prete interpretato da Terence Hill, che in questa dodicesima serie si sta tingendo di una vena di inaspettato noir. E così dopo aver dovuto affrontare anche fisicamente il brutale Massimo nella sesta puntata, per difendere la povera Lucia malmenata e finita in coma, stavolta Don Matteo sarà alle prese con un altro caso molto intricato. Al mistero già inquietante del ritrovamento del cadavere di una donna a Spoleto si aggiungerà infatti quello della scomparsa della figlia della stessa, sorella gemella di Alice, la sedicenne che diventerà l’unica chiave per provare a risolvere il mistero, l’unica potenzialmente a poter conoscere la verità. Ma la ragazza dirà il vero oppure no? Da ricordare a tutti gli appassionati che la settima puntata di Don Matteo, intitolata “Non rubare“, sarà trasmessa eccezionalmente di martedì, e non come di consueto di giovedì, in prima serata su Rai 1, per dare spazio nei giorni successivi alle semifinali di ritorno di Coppa Italia. (agg. di Fabio Belli)

ANTICIPAZIONI DON MATTEO 12 SETTIMA PUNTATA

Si intitolerà “Non rubare” la prossima puntata di Don Matteo 12, la nuova serie dell’amatissimo serial di Rai 1 con protagonista Terence Hill nei panni del beneamato prete. Ci sarà sempre Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini al fianco del protagonista con una guest star molto importante, Elena Sofia Ricci, una delle più importanti attrici italiani, nella parte di sé stessa La trama della nuova puntata vede Don Matteo alle prese con una scoperta sconcertante: il cadavere di una donna, per la quale viene conseguentemente organizzato un funerale a Spoleto. Per l’occasione si presenta in città una 16enne, Alice, che racconta una storia incredibile: la donna trovata morta era la madre che era venuta a cercare a Spoleto la sorella gemella di Alice, che era scomparsa in circostanze misteriose tempo prima.

Nel frattempo il Capitano Anna continua ad avere sentimenti ambivalenti per Sergio, cedendo però progressivamente al sentimento che prova per lui, mentre Nino cerca di far ingelosire Elisa, oggetto delle attenzioni dell’affascinante Eugenio Nardi, addirittura cercando di corteggiare una delle più celebri attrici italiane arrivata per qualche giorno a Spoleto: Elena Sofia Ricci. Probabilmente il tentativo finirà di procurare più danni che benefici, ma sicuramente Elisa si accorgerà di quanto Nino sta facendo per lei, esponendosi sentimentalmente di fronte ad una celebrità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA