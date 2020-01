Don Matteo 12/ Anticipazioni puntata 16 gennaio: l’arrivo di Ines sconvolge tutti

Dopo tanta attesa, Don Matteo è finalmente tornato in onda. Il sacerdote più amato d’Italia che da vent’anni incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi è tornato in onda con la dodicesima stagione. La prima puntata ha regalato già i primi colpi di scena con Anna e Marco che hanno momentaneamente interrotto i preparativi per il matrimonio e la paura per Don Matteo da parte del maresciallo Cecchini e degli abitanti di Spoleto. La seconda puntata di Don Matteo 12 andrà in onda giovedì 16 gennaio. Al centro dell’episodio dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano” ci sarà la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto con la nonna e che sarà ospitata in canonica per l’impossibilità della nonna di continuare a prendersi cura di lei. Il suo arrivo sconvolgerà la vita di tutti, in primis quella di Natalina e Pippo che aiuteranno Don Matteo a prendersi cura di lei.

DON MATTEO 12, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 16 GENNAIO: SOFIA VICINA A JORDI

Nel corso del secondo appuntamento, Sofia (Maria Sole Pollio) animerà la canonica di Don Matteo avvicinandosi all’amico di scuola Jordi. La giovane che continua a vivere con il sacerdote, Natalina e Pippo si ritroverà a vivere un evento molto più grande di lei che la metterà in difficoltà. Tutto ciò, però, la farà avvicinare al compagno di scuola Jordi (interpretato da Pasquale Di Nuzzo, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi) che vive sulla propria pelle il dramma dell’emarginazione. Sofia, colpita dalla storia di Jordi, lo aiuterà ad inserirsi nella comunità e tra i due nascerà una bellissima amicizia. L’affetto tra i due, tuttavia, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

L’ARRIVO DI SERGIO LA CAVA

Nel corso della seconda puntata di Don Matteo 12, a Spoleto tornerà un uomo, Sergio La Cava con un passato oscuro. Trentenne e molto affascinante, l’uomo tornerà in città dopo aver trascorso sei anni in carcere. Il suo ritorno, però, non lascerà indifferente la comunità di Spoleto. La sua strada s’incrocerà presto con quella di Don Matteo. Sergio, infatti, è il padre di Ines, la bambina che il prete ha accolto in canonica. L’arrivo di Sergio metterà in crisi anche Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) che continuerà a dividersi tra i casi da risolvere e i problemi personali. Ad aiutarla, come sempre, sarà il maresciallo Cecchini.



