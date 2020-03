DON MATTEO 12/ Anticipazioni ultima puntata 19 marzo: Anna tornerà con Marco?

Nella nona puntata di Don Matteo 12, il Maresciallo Cecchini riacquista l’udito, dopo averlo temporaneamente e parzialmente perso: da un po’ di giorni a questa parte, infatti, Cecchini riusciva a percepire solo frequenze più acute, vale a dire solo la voce delle donne. Questo piccolo inconveniente l’ha portato a immedesimarsi nel genere femminile e a diventare più comprensivo nei suoi riguardi. Per questo, per solidarietà rispetto ad Anna, si propone di dire lui, tutta la verità su Marco. Quest’ultimo si è cacciato in una situazione dalla quale pare non esserci via d’uscita. L’unica cosa che resta da fare, per non peggiorare ulteriormente le cose, è smetterla subito di mentire. Ma il Pm non sembra intenzionato a farlo: vuole sfruttare la circostanza favorevole per tornare con la sua ex fidanzata. Ci riuscirà? A fine puntata, tutta la verità viene a galla. E sembra far riallontanare i due ex fidanzati… a questo punto, risulta difficile credere che per Anna e Marco possa esserci lieto fine. (agg. di Rossella Pastore)

La proposta del papa

È di nuovo il papa la “guest star” della decima e ultima puntata di Don Matteo 12, la fiction di successo con protagonista Terence Hill in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1. Questa volta, il santo padre farà al protagonista una proposta molto importante: gli chiederà infatti di diventare cardinale. In caso di risposta affermativa, naturalmente, don Matteo sarà costretto a lasciare per sempre Spoleto e i suoi affetti più cari. Ha da mettere in conto anche questo, nel valutare cosa è meglio per lui (e per tutti, in fin dei conti). Inutile dire che Natalina, Pippo e Nino si distingueranno come al solito per le loro ingerenze goffe e non sempre appropriate. Il loro ruolo nella storia sarà quello di mettergli i bastoni fra le ruote, in modo tale da riuscire nell’intento di tenerselo ben stretto.

Anticipazioni ultima puntata Don Matteo 12: uno strano ritrovamento

Mentre i tre studiano un piano per boicottare Don Matteo (e per questo in canonica c’è un gran trambusto), Sergio fa una sconcertante scoperta che potrebbe – questa sì – cambiargli per sempre l’esistenza. In casa sua c’è il cadavere di una donna, ma lui non c’entra niente col presunto omicidio. Anna si schiera subito dalla sua parte: è certa che lui sia innocente. Al contrario, il Pm Nardi si persuade che Sergio non sia la persona che appare e che le tenga nascosto qualcosa. Nel cast della puntata, anche l’attore romano Stefano Dionisi. Appuntamento alle 21.25 su Rai1.



