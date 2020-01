Don Matteo 12, gli hanno sparato/ Video Nino Frassica e Fabio Rovazzi rischio spoiler

DON MATTEO 12, VIENE SPARATO: LO SPOT

Cresce l’attesa per i nuovi episodi di Don Matteo 12, con la nuova stagione che è pronta a regalare colpi di scena ai fan della fiction di Raiuno. Dopo il backstage, è arrivato il video col promo con le guest star. Da Elena Sofia Ricci a Fabio Rovazzi, passando per Antonio Catania e i The Jackal che interpreteranno la parte di loro stessi quasi certamente. Ai Soliti Ignoti è stato quindi trasmesso il nuovo spot di Don Matteo 12, andato in onda la scorsa notte, visto che in studio con Amadeus c’erano anche Nino Frassica e Fabio Rovazzi. E proprio la clip rivela che Don Matteo viene sparato. In una scena si vede il maresciallo Cecchini, interpretato appunto da Nino Frassica, che corre rivelando che Don Matteo è stato appunto sparato. Dalle immagini non si intuisce molto: si vede una pistola, il colpo di pistola che parte e Don Matteo che cade a terra. E allora cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata e dalla nuova stagione? Bisogna aspettare il 9 gennaio per la prima puntata in prima serata su Raiuno. Nel frattempo bisogna accontentarsi del video dello spot che vi riportiamo di seguito.

