Don Matteo 12 oggi non va in onda/ Appuntamento al 20 febbraio: Anna e Sergio…

Don Matteo 12 oggi, giovedì 6 febbraio, non va in onda. La fiction interpretata da Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta finisce in panchina per lasciare spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2020. Per vedere nuovamente le avventure del sacerdote più amato d’Italia e della simaptia compagnia dei carabinieri di Spoleto, il pubblico di Raiuno dovrà aspettare parecchio. Don Matteo, infatti, non andrà in onda neanche giovedì 13 febbraio per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia Milan-Juventus. Quando andrà in onda, dunque, la quinta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo? Per vedere come si evolverà il rapporto tra il capitano Anna Olivieri e l’affascinante Sergio La Cava e per scoprire cosa accadrà a Don Matteo e al maresciallo Cecchini che sta cercando di aiutare il pm Marco Nardi a riconquistare il capitano, sarà necessario aspettare giovedì 20 febbraio.

DON MATTEO 12, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 20 FEBBRAIO

Cosa accadrà nella quinta puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì 20 febbraio? Nell’episodio intitolato “Non uccidere”, una ragazza ucraina di nome Nada, dopo essere stata investita da un furgoncino, viene ricoverata in ospedale. I carabinieri di Spoleto cominciano ad indagare per scoprire l’identità del colpevole e i sospetti, nonostante l’incredulità del capitano, ricadono su Don Matteo. Anna, nel frattempo, deve fare i conti anche con la propria vita sentimentale. Il capitano non riesce a perdonare Marco e si lega sempre di più a Sergio al punto che, quando riceve l’invito per partecipare al matrimonio della cugina, decide di farsi accompagnare proprio da Sergio con cui trascorre una serata diversa, ma serena. Nel frattempo, la città si sta preparando per l’arrivo del Papa e il maresciallo Cecchini decide di omaggiare il Santo Padre con un gesto speciale preparando l’asado argentino. Per riuscire nell’impresa acquista un maialino di cui si occupa personalmente, ma come spesso accade, per Cecchini, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

