DON MATTEO 12, TANTI BIG PER IL GRAN FINALE/ Belen, Stefano De Martino, Rovazzi e…

Cresce l’attesa per la stagione finale di Don Matteo, la fiction campione d’ascolti di Raiuno con protagonista Terence Hill. Per l’occasione la Rai ha pensato bene di concludere questa fortunatissima serie con una vera e propria parata di star che si alterneranno durante i vari episodi che compongono la stagione finale. Qualche nome? Basti pensare alla coppia del momento Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il cui amore ritrovato sta facendo bene anche dal punto di vista lavorativo considerando i tantissimi impegni della coppia. Non solo, tra le Guest star anche Carlo Conti e il rapper Fabio Rovazzi che, proprio grazie alla sua partecipazione nella fiction, è diventato grande amico di Terence Hill. Un’amicizia che ha spinto l’attore 80enne a recitare anche un piccolo cammeo nell’ultimo videoclip “Senza Pensieri” con Enrico Mentana, Paolo Bonolis, Fabio Fazio e Gigi Marzullo. “La presenza di Terence Hill ha dato nobiltà al tutto” ha detto Rovazzi che, dopo il grande successo ottenuto con la conduzione di “Sanremo Giovani” non nasconde di essere pronto anche al grande salto in tv!

Don Matteo 12, non solo big per la stagione finale

Previsti per la stagione finale di Don Matteo anche una serie di ritorni importanti. A cominciare da Simone Montedoro, l’attore che interpreta il capitano Giulio Tommasi, mentre Flavio Insinna torna a vestire i panni del capitan Anceschi. Ritroveremo nelle puntate anche Nadir Caselli, la moglie di Tommasi e Giorgia Surina nei panni del magistrato Bianca Venezia. Un gran finale col botto per Don Matteo che, oltre a puntare su un cast davvero stellare, è pronto a salutare il pubblico con dieci imperdibili puntate della durata di 100 minuti dedicate ai dieci comandamenti. Non resta che attendere i prossimi mesi per seguire l’ultima stagione del prete più amato del piccolo schermo. Ma siamo sicuri questa sarà l’ultima stagione? A far insospettire il pubblico è stato Nino Frassica che ha dichiarato: Abbiamo intenzione di fermarci solo quando arriveremo alla cinquantesima edizione! Potevamo anche finire con la decima serie, ma è il pubblico che ci chiede di continuare. E siccome sono i telespettatori che dettano legge, non possiamo non accontentarli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA