DON MATTEO 12/ Ultima stagione per Terence Hill? 10 puntate per 10 comandamenti…

Nuovo appuntamento con questa sera con Don Matteo, il prete con il vizio per le indagini interpretato da Terence Hill. La puntata trasmessa oggi su Rai Uno a partire dalle ore 21:25 è l’ottava dell’undicesima stagione. Si tratta dunque di una replica, suddivisa come sempre in due episodi, in attesa che la nuova stagione televisiva dia modo ai telespettatori di appassionarsi alla nuova serie. Nel primo episodio in onda stasera, intitolato “Una questione personale”, un giovane avvocato viene accusato di omicidio. La Capitana Anna viene a sapere che l’uomo è la ragione per cui il matrimonio di Marco è saltato e per questa ragione capisce di essere troppo coinvolta per condurre il caso. Nel secondo episodio, dal titolo “Una di quelle”, Oksana, prostituta ucraina, accusa Barba di averla aggredita. Si avviano così le indagini dei carabinieri sul loro amico, come sempre con l’aiuto decisivo di Don Matteo.

DON MATTEO 12, ANTICIPAZIONI SULLA PROSSIMA STAGIONE

Ma sono in tanti a chiedersi che Don Matteo sarà quello che vedremo in onda nella dodicesima (e forse ultima) stagione della fiction che ha appassionato milioni di italiani su Rai Uno. Proprio una delle protagoniste, Nathalie Guetta, aveva fatto sapere che i titoli di coda per la serie sono ormai dietro l’angolo. Indiscrezioni vogliono che nella nuova stagione in onda nel 2020 possano presenziare Belen Rodriguez, Carlo Conti e Stefano De Martino. Ma la dodicesima stagione, secondo le anticipazioni di Tv Sorrisi e Canzoni, potrebbe segnare anche dei ritorni eccellenti per chiudere definitivamente il cerchio: da Simone Montedoro (il capitano dei carabinieri Giulio Tommasi), passando per Nadir Caselli (Lia, nipote del maresciallo Cecchini che ha sposato Tommasi) fino a Flavio Insinna, il capitano Anceschi. Come emerso alla presentazione dei palinsesti Rai, la stagione 12 di Don Matteo si snoderà attraverso dieci serate per altrettanti film di 100 minuti che avranno come tema conduttore i dieci comandamenti.

