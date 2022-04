DON MATTEO 13/ Anticipazioni 28 aprile: arriva Don Massimo, Don Matteo rapito?

Don Matteo 13, gli ascolti delle nuove puntate

Questa sera, giovedì 28 aprile, va in onda il quinto appuntamento con “Don Matteo 13”. Si tratta di una puntata unica: per la prima volta dopo 22 anni non ci sarà Terence Hill nei panni del celebre parroco-detective. La quinta puntata, infatti, segna l’ingresso in scena di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. A differenza dell’ormai storico sacerdote che si muoveva in bicicletta, il nuovo parroco di Spoleto arriva in sella ad una motocicletta, destando numerosi dubbi soprattutto nel maresciallo Cecchini. La quarta puntata di “Don Matteo 13″, che ha visto l’uscita di scena di Don Matteo, è stata seguita da 6.093.000 spettatori con share del 28,8%. Ma cosa è successo a Don Matteo? Il sacerdote è stato rapito o ha lasciato la parrocchia di sua spontanea volontà?

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13”, dal titolo “Così lontani, così vicini”, Franco Fanelli, fratellastro di Marco Nardi, viene accusato di omicidio. Il PM non ha un buon rapporto con Franco, nato dalla relazione del padre con un’altra donna. Alla fine delle indagini, quando Franco viene scagionato, Marco fa pace col fratellastro, accettando di ricucire il rapporto con lui così come aveva fatto col padre. Intanto Anna riceve la visita del tenente colonnello Lucio Valente. Al suo ex istruttore la capitana rivela la sua responsabilità nel furto dei codici per il caso La Cava e di aver deciso di restare a Spoleto, invece che andare in missione. Anna confessa a Marco di essere rimasta per lui, ma i due vengono interrotti da Valentina. Intanto Federico e Greta si avvicinano ancora. A fine puntata Don Matteo spegne le luci della canonica, controlla che Natalina, Ines e Federico dormano e si reca in chiesa: improvvisamente, il parroco viene prelevato da due uomini che lo portano via in auto.

Giancarlo Magalli “Don Matteo potevo essere io…”

L’arrivo di Don Massimo nella tredicesima stagione di “Don Matteo” segna l’ingresso di un’altra new entry: Giancarlo Magalli nei panni del vescovo amico e confidente di Don Massimo. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, Magalli ha svelato di avere un conto in sospeso con la serie fin dal 1999, quando gli era stato chiesto di ricoprire il ruolo del protagonista: “Leggendo le sceneggiature avevo capito che la serie sarebbe stata un successo. Poi chiesi il piano di lavorazione e a quel punto realizzai che non avrei potuto farlo. Non me la sono sentita: avevo una famiglia e una figlia piccola che volevo veder crescere. Rinunciai con dispiacere ma non mi sono pentito, anche perché non volevo smettere di fare il conduttore. Diciamo che ho fatto del bene a Terence Hill”. Il conduttore ha poi descritto il suo personaggio, il vescovo: “È buono e pacioccone, ha voluto lui che don Massimo andasse a Spoleto. Don Massimo è tormentato, e ogni volta che ha un problema o fa qualche sbaglio di valutazione va dal vescovo. Lui lo conforta con affetto e bonarietà, gli cita la Parola di Dio e gli ricorda cosa faceva Gesù”.

Ecco le anticipazioni della quinta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “L’amico ritrovato”, la prima senza Terence Hill. Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso in circostanze misteriose. Nel cuore della notte il sacerdote è salito in macchina con due uomini. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini corrono in chiesa ma dietro l’altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco. “Don Matteo non lo sostituisce nessuno”, sono le prime parole che Cecchini rivolge al nuovo arrivato. Cosa è successo a Don Matteo e dove si trova ora? I suoi amici non riescono a credere che se ne sia andato, di sua spontanea volontà, senza salutarli. Intanto Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna. Tutti, dai carabinieri agli abitanti della canonica, si trovano a rapportarsi per la prima volta con il nuovo arrivato: al primo impatto sono freddi e quasi ostili. Chi è davvero Don Massimo?

