Mai repliche furono più attese; le anticipazioni Don Matteo 13 per la prossima puntata – 22 maggio 2025, su Rai Uno – sono già al centro dell’attenzione quando il primo episodio del tredicesimo capitolo è ancora in corso. Il parroco di Spoleto, come sempre, al centro dell’attenzione; avrebbe dovuto festeggiare i suoi 40 anni di sacerdozio all’insegna dell’armonia con tanti amici e affezionati. Eppure, un terribile evento ha macchiato quel giorno di festa e ora il protagonista intende andare a fondo alla questione: un omicidio improvviso, un unico indiziato ma i dubbi attanagliano Don Matteo che non intende lasciare nulla al caso.

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la prossima puntata del 29 maggio 2025 – repliche – partono dall’episodio ‘Amore e rabbia’. Al centro dell’attenzione il colpo di scena che ha rovinato la festa per i 40 anni di sacerdozio del protagonista: un terribile omicidio. Tutto parte da un ragazzo di nome Federico, incontrato per puro caso dal parroco di Spoleto ma che immediatamente si rende conto di qualcosa che lo turba. Il giovane è in fuga, dalla sua stessa casa, ma ciò che viene ritrovato all’interno è sconcertante: un noto avvocato, è stato ucciso.

Chiaramente i sospetti per l’omicidio dell’avvocato vanno subito su Federico che era stato appunto trovato da Don Matteo mentre si accingeva a fuggire, impaurito e agitato, dalla casa dove si trovava il corpo esanime del defunto. Il parroco di Spoleto, come sempre, ama andare in fondo alle questioni e non fermarsi alle apparenze; subito si rende conto che, al di là del carattere spigoloso del ragazzo e dei sospetti su di lui, c’è qualcosa che ancora è oggetto di mistero.

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la prossima puntata – in onda il 29 maggio 2025, repliche su Rai Uno – proseguono con una sorta di dissidio per Nardi che dovrà valutare attentamente tanto il rapporto con Valentina quanto quello con Anna. La prima, tornata a Spoleto, sembra aver trovato una nuova serenità; la seconda invece è totalmente in crisi e, neanche a dirlo, c’entra l’amore. Interverrà puntuale il commissario Cecchini che cercherà di risollevare in qualche modo l’umore della donna anche se l’impresa si rivelerà più ardua del previsto.