Mentre è ancora in corso il secondo appuntamento con le repliche, fan e appassionati cercano già con perizia le anticipazioni Don Matteo 13 per la prossima puntata del 5 giugno 2025, come sempre su Rai Uno. C’è chi non vede l’ora di rispolverare le emozioni già provate in vista della prossima stagione e chi, per la prima volta, scopre una trama fitta di emozioni e misteri. Per il prossimo episodio la scena sarà occupata da una misteriosa sparizione; una campionessa di scacchi sparisce improvvisamente e misteriosamente, trasformando un giorno di festa in un vero e proprio incubo per i presenti.

Le anticipazioni Don Matteo 13 per la prossima puntata del 5 giugno 2025 partono dall’ennesima giornata che sembrava di festa ma che presto si tinge di giallo. L’occasione è tra le più attese per Spoleto; un torneo di scacchi che presto conoscerà il suo vincitore. Tutto procede come previsto, la giovane Olga Valon conquista la tanto auspicata vittoria ma proprio quando dovrebbe concedersi ai festeggiamenti e alla premiazione sparisce nel nulla.

La sparizione di Olga semina il panico… Anticipazioni Don Matteo 13, prossima puntata 5 giugno 2025

“Dov’è finita Olga?”, la domanda viene posta dai presenti prima in maniera timida e serena; presto l’oscuro presagio di qualcosa di più grave del previsto inizia a balenare nella mente dei presenti. Passano le ore e la situazione appare sempre più ambigua; nessuno si spiega perchè avrebbe dovuto allontanarsi così improvvisamente in maniera volontaria e tutto, dunque, porta verso un epilogo tutt’altro che lieto.

Le anticipazioni Don Matteo 13 – per la prossima puntata del 5 giugno 2025 – proseguono con i turbamenti di Federico. Il ragazzo deve fare i conti con il suo passato e che si intreccia, a sorpresa, anche con la storia di Greta. Intanto, Marco ha ormai deciso: vuole riconquistare a tutti i costi Anna. Al suo fianco troverà due alleati d’eccezione: Valentina e Cecchini, convinti che il ragazzo abbia tutte le carte in regola per coronare il ritorno di fiamma.

