Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 14 aprile: Marco vuole riconquistare Anna

Don Matteo 13, gli ascolti delle prime puntate

Questa sera, giovedì 14 aprile, va in onda il terzo appuntamento con “Don Matteo 13”, la storica fiction con Terence Hill, pronto a passare il testimone a Raoul Bova nella quinta puntata. La serie ha confermato il grande successo delle precedenti stagioni con ottimi ascolti: la prima puntata, in onda giovedì 31 marzo 2022, ha conquistato 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share; la seconda, trasmessa giovedì 7 aprile 2022, ha conquistato 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share. Nonostante gli alti ascolti, la prima puntata ha registrato un calo rispetto all’esordio della dodicesima stagione che aveva appassionato 7.005,000 telespettatori, pari al 30,56% di share.

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13” ha fatto il suo ingresso Federico (Mattia Teruzzi), un giovane ragazzo arrivato a Spoleto, assieme al fratellino di pochi mesi, per cercare la madre tossicodipendente. I due fratelli vengono accolti in canonica da Don Matteo. Intanto Anna, che ha ancora in tutela Ines, dice addio a Sergio. Cecchini, preoccupato per la Capitana, chiede aiuto al PM Marco Nardi. Il riavvicinamento tra i due porta a galla sentimenti che sembravano ormai archiviati. Come sempre è Don Matteo a risolvere il caso di omicidio al centro della puntata: Lorenzo è stato ucciso da un colpo di balestra; gli unici in casa sono la moglie Gigliola, il figlio Lupo, la cognata disabile Andreina e l’infermiera Ada. A uccidere l’uomo è stata Andreina, credendolo responsabile della sua paralisi. Ma a provocare il suo incidente era stata sua sorella Gigliola.

Don Matteo 13, le parole di Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, per la terza stagione consecutiva, è tornata a vestire al divisa della capitana Anna Olivieri, entrata in scena nell’undicesima stagione di “Don Matteo” prendendo il posto del capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro). Intervistata da Spettacolo News, l’attrice ha anticipato qualche novità della nuova stagione della fiction: “Un’esplosione di novità e peripezie per ogni personaggio, dai volti storici a quelli nuovi, passando per il piacevole ritorno dei più amati delle prime serie come quello di Flavio Insinna nei panni dell’ex capitano Anceschi”. Al centro della narrazione c’è il tema dell’amicizia: “Affrontato in tanti versanti, come quello uomo-donna o quello riguardante compagni di vecchia data che si ritrovano. Il tutto ovviamente unito a comicità e commozione”, ha spiegato Giannetta.

Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata “Il sacrificio della regina”

Ecco le anticipazioni della terza puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Il sacrificio della regina”. A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi. Subito dopo la gara la giovane campionessa Olga Valon scompare e qualcuno potrebbe averle fatto del male. Natalina è molto preoccupata per la ragazza a cui è legata da tempo: la perpetua aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. Intanto Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, sua compagna di classe. Marco, invece, capisce di essere ancora innamorato di Anna: il PM vuole fare il possibile per riconquistarla. Troverà due inaspettati alleati per portare a compimento la sua missione…











