Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 21 aprile: visite a sorpresa per Marco e Anna

Don Matteo 13, gli ascolti delle nuove puntate

Questa sera, giovedì 21 aprile, va in onda il quarto appuntamento con “Don Matteo 13”. Si tratta di una puntata epocale: Terence Hill vestirò per l’ultima volta la tonaca del parroco-detective e uscirà di scena dalla serie dopo 22 anni. Dalla quinta puntata, infatti, farà il suo ingresso Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Nonostante l’imminente passaggio di testimone, la tredicesima stagione di “Don Matteo” ha registrato ottimi ascolti nelle prime tre puntate, sulla scia delle precedenti stagioni: la prima puntata ha conquistato 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share; la seconda è stata vista da 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share e la terza, in onda giovedì 14 aprile, ha appassionato 5.044.000 con share 24,5%.

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13”, dal titolo “Il sacrificio della regina”, la campionessa di scacchi Olga Pavon scompare. La giovane, insieme ai genitori adottivi Alfonso e Viola Caroli, si trovava a Spoleto per un torneo di scacchi. Cecchini coinvolge Don Matteo nelle indagini, anche perché Natalina è molto legata a Olga, che aveva adottato a distanza permettendole poi di arrivare in Italia. Inizialmente i Carabinieri sospettano del padre e poco dopo viene aggredita anche Viola, dopo aver violato la scena del crimine. Ben presto Don Matteo scopre che il responsabile è Giuliano, un impiegato della casa famiglia in cui Olga risiedeva, che aveva fatto credere alla ragazzina di essere la figlia biologica di Alfonso e Viola.

Don Matteo 13, le parole di Raoul Bova

Grande attesa e curiosità per l’ultima puntata di Terence Hill nei panni di Don Matteo. Il prete-investigatore è sempre stato avvolto nel mistero e così sarà anche la sua uscita di scena: “Non si sapeva da dove veniva Don Matteo, non ha passato e non ha futuro, viene dalla spuma del mare. Ci sarà un mistero su come se ne andrà Terence Hill e su come entrerà Raoul Bova”, ha raccontato Mario Ruggeri, capo scrittura di Don Matteo, a “Non Stop News” su RTL 102.5. Ma la tredicesima ma non necessariamente ultima stagione in cui potremmo vedere in azione Don Matteo: “Qualcuno dice che non è un addio definitivo? Non ne so niente, è un mistero, ma nella fiction tutto è possibile. Sarebbe davvero una bella sorpresa”, ha detto Raoul Bova a Tv Sorrisi e Canzoni commentando l’uscita di scena di Terence Hill

Don Matteo 13, anticipazioni quarta puntata “Così vicini così lontani”

Ecco le anticipazioni della quarta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Così vicini così lontani”. Franco Fanelli, il fratellastro di Marco, arriva a Spoleto. Ma la sua non è solo una visita di cortesia al PM per risanare il legame: Franco potrebbe essere ritornato per fare luce sul caso di una parrocchiana di Don Matteo, che è stata assassinata. Intanto Federico e Greta si avvicinano sempre di più. Anche la capitana Anna Olivieri riceve una visita a sorpresa: il Colonnello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’accademia, approda a Spoleto. Infine il Maresciallo Cecchini diventa l’oggetto di un caso letterario: è uscita in libreria una serie di gialli che sembra ispirata proprio a lui!











