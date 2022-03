Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 31 marzo: a Spoleto arriva la figlia di Anceschi

Don Matteo 13, al via la nuova stagione

Questa sera, giovedì 31 marzo, debutta alle 21.25 su Rai 1 la tredicesima stagione di “Don Matteo”, che segna l’addio di Terence Hill alla fiction dopo venti anni e più di 250 puntate. Con “Don Matteo 13”, infatti, entrerà in scena don Massimo, interpretato da Raoul Bova, in arrivo dalla quinta puntata, quando don Matteo gli passerà il testimone. Don Massimo, al suo primo incarico in una parrocchia, è un prete più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, che porta con sé un passato misterioso. Nei nuovi episodi, 10 serate per la regia di Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone, don Matteo accoglie in canonica Federico (Mattia Teruzzi), un diciassettenne con un difficile passato alle spalle. Tra le new entry anche Greta (Giorgia Agata), compagna di classe di Federico con alle spalle un’infanzia complicata.

In “Don Matteo 13”, ovviamente, ritroveremo anche il maresciallo Cecchini (Nino Frasdica) e i Carabinieri della caserma di Spoleto. Tornano anche Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico). Nella dodicesima stagione li avevamo lasciati così: Anna aveva perdonato Marco, ma aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, aspettando che scontasse la sua pena. E adesso? Anna ha preparato tutto per l’arrivo di Sergio, mentre Nardi si è ‘accontentato’ di essere il suo migliore amico pur di starle vicino. Ma a Spoleto sta per arrivare Valentina ((Emma Valenti), figlia del colonnello Anceschi (Flavio Insinna), per cercare di rimettere in piedi la sua vita. Cecchini aiuterà la sua figlioccia, ma anche Nardi si avvicinerà a lei…

Nella prima puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “Il giorno perfetto” a Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Intanto Anna e Marco, dopo tante peripezie sentimentali, sono rimasti amici. Tra gli ospiti è atteso anche Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena per iniziare la sua nuova vita co la figlia Ines e con Anna. Per festeggiare don Matteo arriva anche il Colonnello Anceschi insieme con la figlia Valentina, che nasconde un trauma irrisolto. Ma ma i preparativi vengono interrotti dall ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a don Matteo.

