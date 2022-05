Don Matteo 13/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Don Massimo assalito dai dubbi

Don Matteo 13, gli ascolti delle nuove puntate

Questa sera, giovedì 5 maggio, va in onda il sesto appuntamento con “Don Matteo 13”. Settimana scorsa è entrato in scena Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che ha preso il posto di Don Matteo, che ha lasciato Spoleto per il Sudan per aiutare un amico missionario rapito. La puntata ha registrato ascolti record: 6 milioni 486 mila spettatori con il 31,1% di share e 92.2 mila interazioni social. Sembra quindi, per ora, che la fiction di Rai 1 non abbia risentito dell’uscita di scena di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova. Anzi, la storia di Don Massimo, ex carabiniere diventato sacerdote, ha conquistato il pubblico. “Questa puntata tra alti e bassi è stata davvero bellissima:l a storia dei bambini, il lieto fine per Natalina, il passato di Don Massimo e sappiamo cosa è successo a Don Matteo. Si è letteralmente chiusa un’era”, ha commentato un utente su Twitter.

Dove siamo rimasti nell’ultima puntata di Don Matteo 13

Nella scorsa puntata di “Don Matteo 13”, dal titolo “L’amico ritrovato” don Matteo viene portato via da due loschi individui. La mattina seguente, Natalina e Pippo cercano il sacerdote e, non trovandolo, vanno in caserma per sporgere denuncia. Le campane suonano, la Messa è iniziata ma sull’altare c’è un nuovo parroco, don Massimo. Intanto, Anna ha finalmente capito cosa prova per Marco e vuole riconquistarlo, ma il PM è sempre più vicino a Valentina. Durante un’indagine Natalina viene aggredita e finisce in coma, colpita al posto di don Massimo, che aiuta i carabinieri a risolvere il caso. Viene svelato il mistero dietro l’improvvisa scomparsa di don Matteo: il sacerdote si trova in Sudan, per seguire la missione di un suo amico che è stato rapito. In una lettera don Matteo saluta l’amico Cecchini, Natalina, Pippo, Anna e anche il suo sostituto, che viene finalmente accolto da tutti.

Raoul Bova a Don Matteo 13: “Don Massimo è un proseguimento della serie”

Don Massimo è finalmente arrivato a Spoleto, nel corso della quinta puntata della stagione di “Don Matteo 13”. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Raoul Bova ha raccontato come è stato entrate a far parte di una serie così amata dal pubblico: “Ho sempre pensato all’arrivo di Don Massimo come a un proseguimento di questa serie. Il cambiamento sarebbe stato mettere fine a una fiction così importante. Mi sono sentito investito della responsabilità di portare avanti una serie di grande livello, spessore e successo… Mi sono sentito gratificato dal fatto che il produttore abbia scelto proprio me per questa fiction tanto amata”. L’attore ha poi tracciato il ritratto del suo personaggio: “Don Matteo era un parroco risolto, che aveva fatto suo il concetto di perdono, mentre Don Massimo si sta ancora mettendo alla prova con dogmi importanti. È un prete fallibile… Nel suo percorso troverà tante risposte alle sue domande”.

Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata “L’amico ritrovato”

Ecco le anticipazioni della sesta puntata di “Don Matteo 13” dal titolo “L’innocente”. Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto: durante le messe la chiesa è vuota. Inoltre in città viene organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote, coinvolto in un’indagine, è pieno di dubbi e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo (Giancarlo Magalli), suo amico e mentore. Federico è tornato a vivere in canonica e spera che tra lui e Greta possa nascere qualcosa. Inaspettatamente la ragazza si avvicina a un altro compagno: è l’ennesimo abbandono per Federico? Cecchini capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è. Marco chiede aiuto ad Anna, ancora innamorata di lui, di nascondere al maresciallo la sua relazione con la figlia di Anceschi. Cecchini propone a don Massimo di giocare a scacchi insieme: come se la caverà?

Inizia una nuova settimana e con sé porta una nuovissima puntata in compagnia di #DonMatteo13. Cosa aspettarsi? 🤭

Sicuramente una inedita partita a scacchi fra il Maresciallo e Don Massimo, ma chi l’avrà vita? 😂

Ci vediamo giovedì alle 21:25 su @RaiUno! 🙏🏻 💙 pic.twitter.com/zKgi8juhGu — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 2, 2022













