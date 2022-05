Don Matteo 13/ Anticipazioni ultima puntata: cosa nasconde Don Massimo?

Don Matteo 13: happy ending per Anna e Marco?

Questa sera, giovedì 26 maggio, alle 21.35 su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di “Don Matteo 13”. Grande attesa per il finale di stagione in cui arriverà il momento del tanto atteso bacio tra il capitano dei Carabinieri Anna Oliveri (interpretato da Maria Chiara Giannetta) e il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). I due avevano iniziato una relazione al termine dell’undicesima stagione, interrotta bruscamente il giorno delle nozze dopo la scoperta del tradimento del magistrato. Ma per loro è previsto un lieto fine? Sergio La Cava è tornato a Spoleto per riprendersi la figlia Ines, mentre il colonnello Lucio Valente ha invitato anna a partire in missione con lui per la Siria…

Don Matteo 13: un successo dopo 22 anni

Il penultimo episodio della tredicesima stagione di “Don Matteo” ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori con uno share del 30,2 %. Il nuovo personaggio di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, è riuscito a entrare nel cuore del pubblico, proprio come Terence Hill. Ricordiamo che “Don Matteo” ha debuttato su Rai 1 22 anni fa, il 7 gennaio 2000. Nel primo episodio dal titolo “Lo straniero” Don Matteo Minelli arrivava a Gubbio dopo anni di missione. Ora l’ultimo episodio della tredicesima stagione intitolato “Dimenticando Matteo”, sembra chiudere il cerchio. Il “Matteo” del titolo è il sacerdote che ha lasciato Spoleto per tornare in missione o si riferisce a qualcun altro? Una misteriosa donna è emersa dal passato di Don Massimo…

Don Matteo 13, anticipazioni ultimo episodio “Dimenticando Matteo”

Ecco le anticipazioni del decimo e ultimo episodio di “Don Matteo 13” dal titolo “Dimenticando Matteo”. Don Massimo nasconde qualcosa. Ne sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, ma le sue certezze vacillano quando il prete ammette di aver causato un incidente con la macchina di Natalina. Don Massimo è davvero chi dice di essere? Per via di un gigantesco equivoco il maresciallo si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa: Cecchini avrà il coraggio di dire la verità o si sposerà? Sergio è tornato a Spoleto per riprendere Ines e dichiara nuovamente il suo amore ad Anna, che deve rispondere alla proposta di Valente di partire insieme per la Siria. Marco e Valentina stanno ancora insieme, ma la ragazza capisce che il cuore del PM è ancora impegnato…

