Don Matteo 13, ascolti tv martedì 24 maggio 2022/ La fiction di Rai 1 senza rivali

Ascolti tv di martedì 24 maggio: la prima serata

La nona puntata della fiction Don Matteo 13, andata in onda ieri sera, martedì 24 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video più di 5 milioni di telespettatori, conquistando ancora una volta il primo posto negli ascolti tv. La storica fiction volge ormai alla conclusione: giovedì 26 maggio su Rai 1, infatti, andrà in onda il decimo e ultimo episodio della tredicesima stagione di “Don Matteo”. Al secondo posto, per quanto riguarda gli ascolti, il film “Cinquanta sfumature di rosso”, terzo e ultimo adattamento della trilogia tratta dai romanzi di E. L. James. La pellicola con Dakota Johnson e Jamie Dornan ha appassionato 1.659.000 telespettatori. Buoni ascolti anche per lo speciale de Le Iene dedicato a “Il delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi”.

Anticipazioni Don Matteo 13, ultima puntata 26 maggio/ Cecchini prepara le nozze

Gli ascolti tv di martedì 24 maggio: Don Matteo 13 vola oltre il 30%

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di martedì 24 maggio 2022, gran parte degli italiani hanno visto la fiction “Don Matteo 13” su Rai 1: il nono episodio ha registrato 5.572.000 spettatori pari al 30.2% di share. Su Canale 5 Il film “Cinquanta sfumature di rosso” ha conquistato 1.659.000 spettatori con uno share del 9.6%. Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La Verità di Alberto Stasi, in onda su Italia 1, ha registrato nella presentazione 1.118.000 (5,57%) e nel programma 1.379.000 telespettatori con share del 9,47%. Su Rai 2 il film western “I magnifici 7” è arrivato a 861.000 spettatori (4.9%). Vediamo come sono andati i talk show del martedì sera: #Cartabianca su Rai 3 è stato seguito da 887.000 spettatori con il 5.3%; su Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato 737.000 spettatori (5.2%), mentre DiMartedì su La7 ha registrato 1.016.000 spettatori pari al 5.9%.

Don Matteo 13/ Anticipazioni 24 maggio e diretta: Ritorna il papà di Ines!

Ascolti tv 24 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata ancora una volta Porta a porta è stata premiata dal traino di Don Matteo 13: il programma di Bruno Vespa è stato seguito da 1.002.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 416.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai 2 Ti Sento di Pierluigi Diaco ha appassionato 211.000 spettatori con il 3.2%). Su Italia1 il primo episodio de I Griffin è stato visto da 349.000 spettatori (7.8%) e il secondo da 270.000 spettatori (8.5%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha registrato 311.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 il film “Attrazione mortale” è stato visto da 184.000 spettatori (5.8%).

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Don Matteo 13, nona puntata 24 maggio/ La salute di Greta peggiora

© RIPRODUZIONE RISERVATA