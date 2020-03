Don Matteo 13 ci sarà?/ Anticipazioni: Nino Frassica alimenta le speranze

La dodicesima stagione di Don Matteo ha ottenuto un grandissimo successo. Acora una volta, la fiction interpretata da Terence Hill e Nino Frassica incolla milioni di telespettatori ai teleschermi che sognano di vedere nuove avventure del sacerdote più famoso d’Italia. Don Matteo 13, dunque, si farà? Il successo ottenuto da Don Matteo 12 potrebbe spingere la Rai e i produttori a puntare ancora su un prodotto che funziona e convince. Tuttavia, il condizionale è ancora d’obbligo. Quella che si è conclusa questa sera sembrava destinata ad essere l’ultima stagione, ma l’ufficialità ancora non c’è così come non ci sono informazioni sulla realizzazione di una nuova stagione. Gli spunti per dare vita a nuove ed interessanti storie ci sono tutte, ma Terence Hill che il prossimo 29 marzo spegnerà 81 candeline, se la sentirà di salire ancora in sella alla bicicletta di Don Matteo?

Don Matteo 13 si farà? Nino Frassica: “non possiamo deludere la gente”

Ad alimentare le speranze dei fans di vedere Don Matteo 13 è Nino Frassica che interpreta il maresciallo Cecchini sin dalla prima stagione. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo, commentando l’enorme successo della dodicesima stagione, Frassica ha dichiarato: “Un dato che ci costringe a fare 13, non possiamo deludere tutta questa gente“. La Rai, dunque, accontenterà i milioni di fans di Don Matteo? In attesa di una risposta ufficiale, cosa potrebbe accadere in quel di Spoleto? Le vicende sentimentali potrebbero muoversi ancora intorno al capitano Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Il capitano dei carabinieri ha dato via ad un triangolo amoroso con il pm Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico e con Sergio La Cava, interpretato da Dario Aita, new entry della fiction. Le vicende del di cuore di Anna hanno conquistato il pubblico di Raiuno che ha apprezzato molto anche l’arrivo di Dario Aita e c’è chi spera di poterlo rivedere anche nell’eventuale tredicesima stagione.



