Don Matteo 13/ Don Massimo che moto guida? Ecco come vedere in streaming

Che moto guida Don Massimo? Se lo domandano i tanti appassionati di Don Matteo 13, che hanno visto grandi cambiamenti con l’arrivo di Raoul Bova nel cast. Il personaggio interpretato dal famoso attore ha fatto il suo ingresso in scena con una meravigliosa due ruote. Una moto che ha stuzzicato l’interesse dei telespettatori a casa, ma non solo. Anche gli abitanti di Spoleto si sono chiesti quale fosse la due ruote guidata dal protagonista di questa nuova stagione; un veicolo che si appresta a diventare un simbolo di Don Matteo 13 e che in qualche modo ha segnato il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova.

DON MATTEO 13 (DON MASSIMO)/ Diretta e anticipazioni 5 maggio: Pippo è pentito

Don Matteo 13 con Raoul Bova, l’interrogativo dei fan: Don Massimo che moto guida?

Le differenze sostanziali tra il Don Matteo di Terence Hill e di Raoul Bova sono anche nel mezzo di trasporto usato dai due personaggi. Infatti se il personaggio originario macinava chilometri tra le vie della città su una due ruote a pedali, Don Massimo ha optato per un veicolo ad altro impatto visivo. Non a caso gli appassionati di motori hanno subito notato il modello Triumph Legend TT 900.

Anticipazioni Don Matteo 13, 7a puntata 19 maggio/ Proposta inaspettata per Anna

La marca di questo veicolo a due ruote è di origine britanniche, una moto vintage e affascinante, associata anche al Thunderbird guidato da Marlon Brando in Il Selvaggio e anche da un altro celebre attore come Steve McQueen nel film La grande fuga (1963). Per quanto riguarda invece lo streaming di Don Matteo ricordiamo che la puntata di questa sera, giovedì 5 maggio, sarà, come di consueto, disponibile completamente gratis sul sito Raiplay.

LEGGI ANCHE:

Raoul Bova/ "Basta con le armi, non dovrebbero esistere. Su Don Matteo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA