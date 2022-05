Don Matteo 13, Don Massimo scopre di avere una “famiglia”/ La confessione di Raoul Bova

Don Matteo 13, Raoul Bova e l’arrivo di Don Massimo a Spoleto

Raoul Bova è entrato nella grande famiglia di Don Matteo accettando di interpretare Don Massimo, il sacerdote a cui viene affidata la chiesa di Spoleto che, per anni, è stata guidata da Don Matteo. Un ruolo non semplice per Raoul Bova che, nel corso delle prossime puntate, dovrà fare i conti con il proprio passato. Oltre a dover lavorare per farsi accettare non solo dai fedeli, ma anche da Natalina, Pippo, il Maresciallo Cecchini e tutte le persone vicine a Don Matteo, Don Massimo dovrà fare i conti con alcuni scheletri che ha nell’armadio.

Cosa nasconde esattamente Don Massimo? Nella scorsa puntata, il personaggio interpretato da Raoul Bova ha svelato di essere un ex carabiniere che ha lasciato la divisa dopo un evento tragico. Non tutto, però, è venuto ancora a galla e a svelare nuovi dettagli sul nuovo personaggio di Don Matteo 13 è lo stesso Raoul Bova.

Don Matteo 13, i segreti di Don Massimo svelati da Raoul Bova

Attraverso un post pubblicato sul proprio post Instagram per ricordare ai fan l’appuntamento di questa sera con la nuova puntata di Don Matteo 13, Raoul Bova ha svelato qualche dettaglio in più sulle caratteristiche del suo Don Massimo che è arrivato nella città di Spoleto a bordo di una motocicletta subito dopo la scomparsa di Don Matteo.

“Don Massimo è un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata solitaria, senza famiglia. E invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di don Matteo!“, ha scritto l’attore. Sono diverse, dunque, le sorprese che dovrà aspettarsi il pubblico della fiction di Raiuno?

