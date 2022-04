Don Matteo 13, dov’è stata girata la serie Rai/ La location: a Spoleto visite guidate per i fan…

Don Matteo 13, la fiction si è spostata Spoleto dopo…

Don Matteo 13 torna in onda questa sera in prima serata su Raiuno. La serie campione di ascolti ha fatto il suo ritorno la scorsa settimana e il pubblico ha rinnovato il suo affetto. Dal quarto episodio non ci sarà più Terence Hill ma a prendere il suo posto sarà Raoul Bova che vestirà i panni di Don Massimo. La serie però non ha cambiato la location. Per otto stagioni la fiction è stata girata a Gubbio, che in seguito ha lasciato spazio a Spoleto, dove è ambientata anche Don Matteo 13. Uno dei luoghi caratteristici è Piazza Duomo, dove viene realizzata l’inquadratura più frequente dell’intera fiction. È qui, infatti, che trova spazio la canonica di Don Matteo. Per arrivare ad un altro monumento imperdibile di Gubbio, il Duomo, bisogna salire ancora: da Piazza Grande ci si inerpica per la salita di via Galeotti lungo una serie di gradini, oppure si sale comodamente con l’ascensore gratuito e si ammira il panorama durante la discesa a piedi. Il Duomo ha una facciata molto semplice, ma al suo interno è riccamente decorato e custodisce parecchi dipinti di alcuni autori del Cinquecento.

In quest’area vi è inoltre spazio per la Caserma dei Carabinieri, realizzata presso l’antico Palazzo Bufalini, risalente al 1500. La chiesa di Terence Hill in Don Matteo 13, invece, che a breve sarà di Raoul Bova, è la Basilica di Sant’Eufemia. Nella fiction Rai appare anche il Bar ristorante Tric Trac, lungo una scalinata. La maggior parte degli interni, escludendo le chiese e alcune architetture, sono stati ricostruiti negli studi di proprietà di Lux Vide. Le scene dedicate alla casa circondariale sono state realizzate a Rocca Albornoziana, una fortezza costruita fra il 1363 e il 1367. Si tratta di un baluardo del sistema di fortificazioni di papa Innocenzo VI.

I fan della serie Don Matteo 13 possono approfittare delle visite guidate organizzate durante determinati mesi dell’anno per apprezzare le bellezze di Spoleto e dintorni in cui è stata girata la fiction. Le celebri passeggiate in bicicletta di Don Matteo e le camminate con il suo amico maresciallo Cecchini hanno luogo in Corso Garibaldi, una delle strade principali del centro storico, ma anche in via dell’Arringo, in via delle Mura, in via di Visiale e nel Vicolo della Basilica.

Il punto più suggestivo in cui la bici di Terence Hill passeggia è il Ponte delle Torri che conduce alla Rocca Albornoziana, il castello che domina su Spoleto. Aspetto curioso è che la celebre Rocca di Spoleto (ora museo del Ducato Longobardo) nella fiction Don Matteo torna ad essere un carcere, funzione che realmente ricoprì in passato. Le prime otto stagioni di Don Matteo sono state girate a Gubbio, dalla nona in poi le riprese sono state spostate a Spoleto. Ed è stata nuovamente Spoleto ad ospitare quest’estate le riprese di Don Matteo 13.

