Don Matteo 13/ Flavio Insinna? Una puntata, Raoul Bova “la verità su Terence Hill”

Sono iniziate lunedì 31 maggio a Spoleto le riprese di “Don Matteo 13”, la serie prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Protagonista della fiction, andata in onda la prima volta il 7 gennaio 2000, è Terence Hill, che inizierà le riprese da lunedì 7 giugno. Nella nuova stagione di “Don Matteo” farà ritorno il Capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. Insieme al capitano, in città per un’occasione speciale, arriverà anche sua figlia Valentina, una ragazza all’apparenza solare e piena di vita ma che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto. Secondo quanto riportato dal giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis, sulle pagine del settimanale DiPiù TV, Insinna sarà presente in una sola puntata della prossima stagione di Don Matteo.

Ma il cielo è sempre più blu, storia vera Rino Gaetano?/ "Niente manie di grandezza"

Don Matteo 13: Raoul Bova rende omaggio a Terence Hill

Tra le novità di “Don Matteo 13“, anche Raoul Bova, nei panni di un sacerdote al suo primo incarico. In una recente intervista a “Il giorno”, Raoul Bova ha confermato il suo arrivo nella celebre fiction di Rai 1: “Quello che conta davvero è portare avanti il messaggio che questa fiction porge, magnificamente, al pubblico. Per me, personalmente, era importantissimo rispettare Terence Hill, rendere omaggio a un attore che amo da sempre. Stiamo facendo tante riunioni insieme a produttori e agli sceneggiatori, per capire il modo migliore, il più rispettoso per il pubblico, per entrare in una serie del genere”. Le parole dell’attore sembrano confermare quanto anticipato da Fanpage.it: la prossima stagione di “Don Matteo” sarà un vero e proprio omaggio a Terence Hill e la presenza di Raoul Bova, non sarà una vera e propria sostituzione, ma parte di queste progetto.

LEGGI ANCHE:

Chiara Argelli, manager Rino Gaetano è esistita?/ Dubbi sulla figura nel film Ma il cielo è sempre più bluAmelia Conte, ex fidanzata Rino Gaetano/ "Sognai una bara e poi quella telefonata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA