Don Matteo 13: perchè Terence Hill rapito?/ Torna nella serie? In arrivo nuova sigla

La puntata andata in onda la scorsa settimana di Don Matteo 13 era stata preannunciata come l’ultima puntata di Terence Hill all’interno della fiction cult di Rai 1. Il finale della puntata ha lasciato molti telespettatori dubbiosi dopo aver visto Don Matteo essere prelevato da due individui, è salito in auto ed è scomparso.

Il futuro di Don Matteo verrà svelato durante la quinta puntata, che vedrà anche l’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. La quinta puntata dal titolo “L’amico ritrovato” sarà decisiva per tutti gli spettatori che otterranno tutte le risposte alle loro domande. Quella misteriosa scena, come rivelato da Mario Ruggeri al Messaggero: “Il motivo per cui Don Matteo è sparito non riguarda il suo passato, ma il suo futuro. È una scelta che abbiamo concordato con Terence”

Don Matteo 13, Terence Hill tornerà?

Mario Ruggeri, capo-scrittura degli sceneggiatori di Don Matteo, durante un’intervista al Messaggero ha ammesso: “Sarà la puntata in cui arriverà il prete di Raoul Bova a svelare il mistero. Cioè cosa sia successo a Don Matteo e perché. Abbiamo concepito la quarta e la quinta puntata come una specie di unico film. Il vero commiato di Terence, il suo saluto arriva adesso. Non ci sarà fisicamente, ma drammaturgicamente”.

Terence Hill potrebbe ritornare all’interno della serie televisiva? Questa ipotesi non è esclusa dagli sceneggiatori della serie che sull’argomento ancora hanno preferito non sbilanciarsi, dicendo: “Non si esclude il suo ritorno, nella fiction tutto è possibile. È possibile che Terence si riaffacci prima o poi. Quando vorrà potrà sempre tornare”. Senza Terence Hill la serie Rai 1 avrà una nuova sigla con al posto delle immagini dell’ex parroco ci saranno le nuove immagini di Raoul Bova.

