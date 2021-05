Don Matteo 13, riprese al via: Raoul Bova al posto di Terence Hill?/ La verità è…

In onda dal 2000, Don Matteo tornerà presto in onda con la tredicesima stagione le cui riprese cominceranno lunedì 31 maggio a Spoleto. La fiction di Raiuno, amatissima dal pubblico sin dalla prima stagione, continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito delle storie, ma anche degli attori, calati perfettamente nei loro ruoli. In Don Matteo 13 ci sarà anche Terence Hill. Nessun cambio della guardia con Raoul Bova che sarà una new entry della fiction. Anche nella nuova stagione, dunque, ci saranno Terence Hill nel ruolo di Don Matteo, Nino Frassica con il suo Maresciallo Cecchini e Maria Chiara Giannetta che tornerà ad interpretare la capitana Anna Olivieri. Al loro fianco ci saranno le new entry della fiction tra cui spicca la presenza di Raoul Bova che vestirà i panni di un sacerdote al suo primo incarico.

Don Matteo 13: Terence Hill e Raoul Bova insieme sul set

I fans di Don Matteo possono stare tranquilli. Anche nella tredicesima stagione ci sarà Terence Hill nei panni dell’amatissimo sacerdote. Nei nuovi episodi, tuttavia, i telespettatori avranno modo di rivedere Flavio Insinna nei panni dello storico capitano Anceschi e di affezionarsi a nuovi personaggi tra cui un nuovo sacerdote che sarà interpretato da Raoul Bova come fa sapere Fanpage secondo cui la tredicesima stagione della fiction è stata ideata per omaggiare Terence Hill che ha vestito i panni di Don Matteo sin dal primo episodio. Come riporta Fanpage, inoltre, Raoul Bova dovrebbe essere presente solo in due delle nuove puntate della fiction. Tuttavia, nelle prossime settimane, con l’inizio delle riprese della nuova stagione, potrebbero essere annunciati i nomi dei vari protagonisti che, in quel di Spoleto, daranno vita alle nuove puntate di una delle fiction più amate dal pubblico.

