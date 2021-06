Don Matteo 13 senza Terence Hill?/ Stop alle riprese, l’attore solo guest star

Don Matteo 13 con o senza Terence Hill? Si continua ancora a parlare di tutto quello che sta succedendo in queste ore e le polemiche non mancano. In un primo momento si è parlato dell’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova al suo posto, poi è stata smentita l’assenza dell’attore anche dallo stesso Nino Frassica che ha lasciato intendere che la serie non può prescindere dalla sua presenza, e poi? A metterci il carico da novanta c’è stato il figlio di Terence Hill che ha annunciato che il padre ha altri progetti e che per questo lascerà la fiction di Rai1, ma dove sta la verità? Le cose si complicano proprio per quello che è successo sul set dove proprio in questi giorni si sono interrotte le riprese iniziate qualche settimana fa e sembra che i presenti abbiano visto Terence Hill solo nei primi giorni e poi basta, questo significa che sarà guest star nella nuova stagione?

Il settimanale Chi nel nuovo numero di oggi mette insieme i pezzi di quello che sta succedendo e delle polemiche che in questi giorni hanno travolto proprio Terence Hill. In molti sanno bene che non ci sarà modo di scoprire la verità fino a quando non ci saranno i primi promo e le prime anticipazioni ufficiali anche se l’idea di tutti è che possa succedere qualcosa a Don Matteo e che, a quel punto, possa essere proprio il nuovo prete interpretato da Raoul Bova a prendere in mano la serie e, magari, questa indagine. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo solo strada facendo.

