Anticipazioni Don Matteo 13, tornano in onda le repliche con Terence Hill quante puntate e cast completo

L’estate è alle porta e la Rai è già entrata in modalità ‘palinsesto estivo’ per quanto riguarda le fiction. Al momento, infatti, l’unica serie tv che sta andando in onda in prima visione è Gerri, con Giulio Beranek e Valentina Romani. Tutte le altre sono in replica e così dopo Le indagini di Lolita Lobosco 3, questa sera 22 maggio 2025 torna in onda Don Matteo 13, in replica è la stagione in cui c’è stato il cambio di testimone tra Terence Hill (Don Matteo) e Raoul Bova (Don Massimo).

Le puntate di Don Matteo 13 sono dieci e quindi la prima puntata va in onda questa sera, 22 maggio 2025, e la secondo il 29 maggio 2025 l’ultima dovrebbe andare in onda il 24 luglio. Questo dovrebbe essere il calendario ma il condizionale è d’obbligo perché nell’ultimo periodo non sono mancati stravolgimenti di palinsesto e cambiamenti di programmazione all’ultimo minuto. Per quanto riguarda il cast di Don Matteo 13, invece, ci saranno anche Nino Frassica, nel suo storico ruolo del Maresciallo Cecchino, Maria Chiara Giannetta che è la Capitano Anna Olivieri e Maurizio Lastrico che invece è il Pubblico Ministero Marco Nardi. In questa stagione ci sarà anche il ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Flavio Anceschi, ruolo che ha interpretato nelle prime cinque stagioni.

Don Matteo 13 anticipazioni: trama completa della fiction con Terence Hill e Raoul Bova

Sono tante le novità che segnano la tredicesima stagione di Don Matteo, ma invariata resta la location: la città di Spoleto in Umbria. A cambiare è il protagonista principale, a partire dalla quarta puntata c’è il passaggio di testimone tra Don Matteo (Terence Hill) e Don Massimo (Raoul Bova). Altre variazioni nel cast della seria sono il ritorno di Flavio Anceschi (Flavio Insinna), promosso a Colonello e il rapporto conflittuale con la figlia Valentina (Emma Valenti). Non ci sono, invece, Mariasole Pollio (Sofia) e Pasquale Di Nuzzo (Jordi).

Le anticipazioni Don Matteo 13 svelano che le trame delle dieci puntate verteranno come sempre su dei casi di cronaca a partire da una giovane che voleva farsi suora, Sara Riva fino ad un incidente che vede coinvolto direttamente Don Massimo accusato di omissione di soccorso. Non mancheranno poi le sottotrame, il rapporto diffidente di Cecchini nei confronti di Don Massimo e la storia d’amore tra Anna e Marco che sarà ostacolata da Sergio. Don Matteo 13 va in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa su Rai1 ed è disponibile anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay.