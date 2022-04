Don Matteo 13, video ultima scena di Terence Hill/ “Dice” addio a Natalina e…

Terence Hill: il passato misterioso di Don Matteo

Risale allo scorso settembre l’ultimo giorno di riprese di Terence Hill nei panni di Don Matteo, ruolo che ha interpretato negli ultimi 20 anni. Questa sera, giovedì 21 aprile, andrà in onda la quarta puntata di “Don Matteo 13”, l’ultimai in cui l’attore veneto indosserà la tonaca del prete-detective. La figura di Don Matteo è da sempre avvolta nel mistero: “Il passato misterioso di Don Matteo è stata una mia richiesta, anche se a volte hanno avuto la tentazione di mandarmi una sorella. Contrariamente a Don Massimo di cui si conoscerà il passato, di Don Matteo non si sa niente. Poi mi hanno chiesto tante volte di cambiare la tonaca, perché non sembravo un prete a posto. Io ho insistito e insistito per avere una tonaca alla Trinità”, ha spiegato Terence Hill ai microfoni di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Don Matteo 13/ Diretta 14 aprile e anticipazioni: Cecchini al centro dell'attenzione!

Cosa succede a Don Matteo? Il video dell’ultima scena, l’uscita dalla fiction Don Matteo 13 di Terence Hill

Anche l’uscita di scena di Don Matteo non avrà contorni definiti: “Ci sarà un mistero su come se ne andrà Terence Hill e su come entrerà Raoul Bova”, ha raccontato Mario Ruggeri, capo scrittura di Don Matteo, a RTL 102.5. Ma cosa succede a Don Matteo? La risposta è arrivata da Nino Frassica, durante una puntata di Che tempo che fa: “Don Matteo resta sempre con noi. Mica è morto, è scomparso. Non si sa cosa succederà”. Non è quindi da escludere a priori la possibilità di rivedere l’attore nei panni del prete perché, come dichiarato anche da Raoul Bova, “nella fiction tutto è possibile”.

DON MATTEO 13/ Anticipazioni 14 aprile e diretta: Marco non si dichiara più!

In una delle ultime scene con protagonista Terence Hill in “Don Matteo 13”, clip rilasciata dall’Ufficio Stampa della Lux Vide, si vede il sacerdote “salutare” la sua canonica e le persone a lui care. Senza dire una parola Don Matteo spegne la luce sopra il tavolo con la scacchiera, dove tante volte ha giocato con l’amico Cecchini, poi apre la porta delle stanze di Natalina, Federico e Ines, che dormono ignari di ricevere l’ultimo sorriso dal sacerdote. Quale sarà il misterioso motivo che porterà Don Matteo a lasciare Spoleto?

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Don Matteo 13, terza puntata 14 aprile/ Federico e il segreto di Greta

© RIPRODUZIONE RISERVATA