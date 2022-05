Don Matteo 14 anticipazioni: torna Terence Hill?/ Raoul Bova convince, ma…

Don Matteo 14 anticipazioni: torna Terence Hill?

Don Matteo 13 si conclude questa sera con l’ultima, imperdibile puntata che farà chiarezza sul futuro sentimentale di Anna Olivieri, ancora divisi tra Marco Nardi e Sergio, tornato improvvisamente a Spoleto al termine della scorsa puntata. Il successo strepitoso ottenuto dalla tredicesima stagione di Don Matteo portano i fan a sperare nella realizzazione della quattordicesima stagione. In attesa della conferma della casa di produzione e della Rai, i fan più nostalgici della fiction da anni campione d’ascolti sperano in un ritorno di Terence Hill che ha lasciato la fiction e Spoleto a metà stagione per una missione.

Il modo scelto dai produttori di salutare il personaggio di Terence Hill lasciano aperta la possibilità di un ritorno di Don Matteo a Spoleto anche se il suo potrebbe essere un ritorno da guest star. Accanto a chi spera un ritorno di Don Matteo c’è anche chi ha apprezzato tantissimo Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

Don Matteo 14: Terence Hill e Raoul Bova insieme?

Don Matteo 13 ha ottenuto un grande successo in attesa di scoprire gli ascolti dell’ultima puntata. I fan della fiction di Raiuno, nonostante l’addio di Terence Hill, hanno fortemente apprezzato il personaggio interpretato da Raoul Bova che ha reso più dinamiche le puntate. C’è, infatti, chi spera di poter vedere nelle puntate della quattordicesima stagione, sia Raoul Bova che Terence Hill. Un sogno, quello dei fan, che i produttori sarebbero ben felici di realizzare.

“Se vuole tornare lo accoglieremo, come abbiamo fatto con Insinna”, ha dichiarato il produttore televisivo Luca Bernabei. Per la prossima stagione che dev’essere ancora confermata, dunque, si potrebbe pensare a Terence Hill e Raoul Bova in alcune puntate?

