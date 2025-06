Anticipazioni Don Matteo 15, nella nuove puntata arriva un nuovo personaggio: ecco chi è

Sta andando in onda la puntata di Don Matteo 13, in replica, che ha segnato l’addio di Terence Hill al cast, una delle puntate più emozionanti di sempre. Tuttavia nei giorni scorsi, per l’esattezza il 9 giugno 2025, il set di Don Matteo 15 si è riaperto, Raoul Bova e tutti gli altri attori del cast sono tornati a recitare tra cui Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea che interpretano Giulia Mezzanotti ed il Capitano Diego Mancini, Nino Frassica volto storico del Maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta che invece veste i panni della perpetua Natalina.

E proprio dal set è arrivato il primo spoiler bomba su Don Matteo 15, nelle puntate della nuova stagione ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio che è destinato a sparigliare le carte in tavola. Sui profili social della fiction, infatti, è trapelata un’interessante anticipazione Don Matteo 15: un cappello da Carabiniera donna, segno inequivocabile che ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio una giovane Carabiniera. E non è tutto secondo rumor e indiscrezioni c’è già il nome di chi sarà l’attrice che la interpreterà: Irene Giancontieri. L’attrice ha già recitato in fiction e soap di successo ma questa volta si tratta di un ruolo più centrale. E dunque sarà proprio lei a vestire i panni della nuova Carabiniera che entrerà a gamba tesa nelle trame.

Giulia e Diego, coppia a rischio in Don Matteo 15? L’arrivo della nuova carabiniera sconvolge tutto

Per quanto riguarda la trama della nuova stagione, invece, dalle anticipazioni Don Matteo 15 si scopre che la nuova arrivata potrebbe avere un ruolo centrale ed inserirsi nella coppia dei #Mezzanottini. La scorsa stagione dopo una serie di equivoci e colpi di scena finalmente era nato l’amore tra Giulia e Diego. Nella prossima stagione, però, il Capitano Diego Mancini avrà a che fare con una nuova collega e non è detto che non nasca qualcosa. Insomma la situazione per la coppia potrebbe complicarsi tra gelosia e triangoli sentimentali tanto cari alle fiction Rai. Non è escluso, infatti, che la nuova arrivata possa mettere in crisi i sentimenti che Diego prova per Giulia e scatenare la gelosia di quest’ultima. Insomma, se ne vedranno delle belle.