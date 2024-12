Don Matteo 15 ci sarà? Silenzio rotto dagli sceneggiatori: “Ci stiamo pensando”

Sta andando in onda l’ultima attesissima puntata di Don Matteo 14 che terrà con il fiato sospeso tutti i telespettatori di Rai1 ma l’attenzione del affezionato pubblico è già rivolta al futuro: Don Matteo 15 ci sarà? Al momento manca la conferma ufficiale da parte della Rai ed anche il cast, con Raoul Bova e Nino Frassica in testa non si è ancora sbilanciato in tal senso, tuttavia visti gli ottimi ascolti e l’affetto del pubblico non sembra ci siano dubbi sul fatto che si farà la prossima stagione.

Di recente ha rompere il silenzio in tal senso ci ha pensato uno degli sceneggiatori, Mario Ruggeri, che nelle scorse settimane in un’intervista all’Eco di Bergamo si è lasciato scappare: “Stiamo già pensando a Don Matteo 15”. Ed ancora il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti durante una chiacchierata con il sito Spoleto Online si è sbilanciato in tal senso: “Siamo sempre in contatto, la collaborazione continuerà: abbiamo in cantiere progetti ambiziosi, con il personaggio di Don Massimo interpretato da Raoul Bova che avrà un ruolo significativo nella promozione dei luoghi di Spoleto. Stiamo inoltre lavorando per ospitare anche la quindicesima stagione della fiction.”

Don Matteo 15 ci sarà? Ottimi ascolti e quando il ritorno in onda con le nuove puntate

E non solo le dichiarazioni del sindaco di Spoleto e degli sceneggiatori lasciano presagire che Don Matteo 15 ci sarà ma anche gli ottimi ascolti. Le prime nove serate della serie (su un totale di dieci) hanno ottenuto una media di 4,1 milioni di telespettatori (share del 23%): numeri che, oggi, sono oro per qualsiasi fiction. Nei prossimi mesi, quindi, il cast al completo tornerà a Spoleto per girare le nuove puntate mentre per quanto riguarda quando andranno in onda le nuove puntate della prossima stagione bisognerà attendere un po’ di tempo: al momento, infatti, il ritorno della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica sul piccolo schermo è in programma soltanto nella stagione autunnale 2026. E scendendo più nello specifico, la messa in onda delle nuove puntate di Don Matteo 15 potrebbe avvenire nell’ottobre del 2026