Quando inizia Don Matteo 15: c’è la data messa in onda nuova stagione, a breve inizio delle riprese

Dubbi ce ne erano davvero pochi ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Don Matteo 15 si farà! La longeva fiction di Rai1 in onda da 22 anni e giunta già alla sua quindicesima stagione presto tornerà in onda con le nuove puntate. L’addio di Terence Hill, volto storico del protagonista, e l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo non ne ha scalfito il successo, con ascolti superiori al 30% di share la riconferma era scontata e così è stato. Quando torna in onda Don Matteo 15?

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete le riprese delle nuove puntate ripartiranno a breve, nelle prime settimane di giugno e continueranno fino a novembre 2025, la messa in onda della nuova stagione di Don Matteo 15, invece, è prevista per la primavera del 2026, anche se non c’è ancora la data d’inizio certa. Da anni infatti la fiction va in onda da marzo a maggio il giovedì in prima serata, collocazione ideale confermata anche per la prossima. Il nodo da sciogliere, invece, riguarda il cast tra addii, ritorni e new entry. Confermatissimi però i personaggi storici da Nino Frassica a Nathalie Guetta ed il protagonista assoluto Raoul Bova.

Don Matteo 15 si farà: anticipazioni sulla nuova stagione, trama e cast: tutto quello c’è da sapere

Le anticipazioni Don Matteo 15, invece, svelano che la trama della nuova stagione ruoterà attorno alla figura di Don Massimo (Raoul Bova), il prete sarà alla prese con una crisi spirituale che lo segnerà profondamente e lo porterà ad un significativo cambio di rotta. Ci sarà un vera e propria evoluzione narrativa che lo porterà a mostrare la sua parte più fragile e imperfetta e, forse proprio per questo, più umana. Si cercherà tuttavia di distinguere ulteriormente il personaggio di Don Massimo da quello di Don Matteo, quest’ultimo sempre perfetto e impeccabile, mentre l’altro più umano e fallibile.



Altro filone centrale nelle trame di Don Matteo 15 sarà l’evoluzione della storia d’amore tra Diego Mancini e Giulia Mezzanotti, interpretati da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini. Non è certa, invece, la presenza di Gaia Messerklinger nei panni della PM Vittoria Guidi. Tensioni, gelosie, ostacoli e incomprensioni daranno vita a delle complesse dinamiche che catalizzeranno la scena. Spazio avranno anche Natalina (Nathalie Guetta) con un evoluzione del suo personaggio ed il Maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica), ma anche Pippo e Ghisoni.

Anticipazioni Don Matteo 15, tornano Giulia e Diego e non solo…new entry sarà spiazzante

E non è tutto perché dalle anticipazioni Don Matteo 15 si scopre che ci saranno dei clamorosi ritorni, nella tredicesima è tornato il Capitano (promosso a Colonello) Flavio Anceschi (Flavio Insinna) nella scorsa Simone Montedoro nei panni del Colonello Giulio Tommasi con la figlia Martina e nella prossima potrebbero fare il loro ritorno Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, gli interpreti dei suoi personaggi più amati della fiction: il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi.



Infine ci saranno anche delle new entry in Don Matteo 15 come la giovane attrice Irene Giancontieri, il suo personaggio pronto a scardinare tutte le certezze legato al passato di Don Massimo. Le anticipazioni svelano che sarà un personaggio chiave, dirompente e di rottura anche se al momento non si hanno maggiori informazioni. Insomma, Don Matteo 15 si farà, andrà in onda nella primavera 2026 e gli spoiler svelano che le trame saranno sempre più avvincenti e interessanti con delle svolte narrative interessanti. E in attesa della nuova stagione su Rai1 i tanti telespettatori affezionati possono rigustarsi le repliche della tredicesima stagione ogni giovedì in prima serata su Rai1 a partire da questa sera, 22 maggio. Le puntate già andate in onda di tutte le precedenti stagioni sono disponibili sul sito di RaiPlay.