Don Matteo 15, Valeria Fabrizi porta Suor Costanza nella serie: "E' una mia richiesta specifica"

Valeria Fabrizi sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Don Matteo, la serie prodotta da Lux Vide che rivedremo in onda sul piccolo schermo nel 2027. Le riprese però sono già scattate e non mancano delle curiose indiscrezioni, tra cui la presenza della stessa Valeria Fabrizi, che abbiamo visto nei panni di suor Costanza in Che Dio ci aiuti.

Stranger Things 5, trama e anticipazioni della stagione finale/ Web scatenato: "Emozioni infinite"

“Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento: sono in Don Matteo. Sono sempre Suor Costanza, è una cosa che ho chiesto io, sono contentissima e sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi. Anche perchè ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio della situazione” ha detto l’attrice lasciandosi andare all’annuncio che ha fatto felici i fan della serie e che l’hanno apprezzata in Che Dio ci aiuti, altro prodotto di Lux Vide. Non mancheranno dunque le novità al fianco di Raoul Bova e Nino Frassica, come sempre confermatisssimi e pilastri della serie di Rai1.

Anticipazioni Chicago Med 10, puntata 23 luglio 2025/ Missione complicata per Ripley e Charles

Valeria Fabrizi lascia Che Dio ci aiuti?

Non mancano appuntamenti in programma dunque per Valeria Fabrizi, la celebre attrice sarà al fianco di Raoul Bova, Federica Sabatini, Eugenio Mastrandrea e Nino Frassica, oltre a Francesco Scali e Nathalie Guetta. Non è ancora chiaro con quale ruolo vedremo Valeria Fabrizi nella serie di Rai1, le cui riprese sono scattate in queste settimane.

Vedremo se davvero Valeria Fabrizi conserverà il personaggio di suor Costanza in una serie di cross over con Che Dio ci aiuti, cosa alla quale abbiamo già assistito in presentazione della prima stagione della serie. Vedremo dunque nelle prossime settimane se ci saranno degli aggiornamenti in merito. Intanto la celebre e amata attrice porterà una ventata di entusiasmo sul set, vedremo se invece deciderà di lasciare Che Dio ci aiuti per dedicarsi totalmente a Don Matteo.

Oroscopo della settimana: cuori spezzati, crolli sul lavoro e una brutta notizia in arrivo per alcuni segni