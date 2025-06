Anticipazioni Don Matteo 15, Terence Hill torna nelle nuove puntate della prossima stagione? Nuovi rumor e indiscrezioni e spunta un retroscena

Don Matteo 15, Terence Hill torna nella nuova stagione con un cameo? Gli ultimi rumor

Sta andando in onda la replica di Don Matteo 13, la puntata che segnato il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova. Dopo più di vent’anni e tredici stagioni, Mario Girotti ha deciso di lasciare il set a causa delle difficoltà dovute alla sua età di girare per mesi e mesi circa 12 ore al giorno. Non è più il protagonista ma i tantissimi fan sperano se non in un vero e proprio ritorno almeno in un breve cameo, Terence Hill torna nella nuova stagione di Don Matteo 15? Al momento non ci sono certezze ma non è escluso che lo storico personaggio possa fare una capatina nelle prossime puntate.

Il motivo principale dell’addio di Terence Hill a Don Matteo, infatti, come già detto erano le lungaggini delle riprese, difficilmente sostenibili a più di ottant’anni. Tuttavia i rapporti con l’attore con la produzione, i registi e gli sceneggiatori sono rimasti ottimi e dunque non è escluso il ritorno. Del resto sui social, soprattutto su X e Instagram, sono moltissimi i telespettatori che chiedono a gran voce il ritorno di Terence Hill in Don Matteo 15 e chissà che non vengano accontentati. Per saperlo con certezza occorre attende l’inizio delle riprese, la presenza sul set dell’attore, infatti, in quel caso non passerebbe inosservata.

Terence Hill e il retroscena su Don Matteo: “Ho apportato delle modifiche, mi sono auto censurato”

Nel frattempo, Terence Hill ha rilasciato svariate interviste in tempi più o meno recenti sulla storica fiction di Rai1 record di ascolti ed in una di queste ha svelato di aver apportato delle modifiche al suo Don Matteo rispetto alla sceneggiatura originale. “Quando c’era la parola ‘peccato’, l’ho sostituita con “errore” o “sbaglio’…”Il motivo è presto detto perché il termone ‘peccato’ soprattutto per i cattolici è un problema con cui fare i conti un qualcosa che può generare ansia e paura mentre il compito principale di Don Matteo è quello di portare serenità. Un’altra curiosità riguarda il cognome del protagonista che di stagione in stagione è cambiato da ‘Minelli’ in ‘Bondini’ ed in alcuni casi in ‘Boldrini’. Altra curiosità riguarda invece Maria Chiara Giannetta, la celebre Capitano Anna Olivieri, in pochi sanno che già in passato l’attrice aveva recitato in Don Matteo interpretando un altro personaggio, quello della giovane Sabrina Rondinelli, un personaggio secondario in un episodio della nona stagione.