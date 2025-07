Anticipazioni Don Matteo 15, torna uno storico personaggio: arriva lo spoiler ufficiale, "Ci sarà anche nelle prossime puntate", ecco chi

Stanno andando in onda le repliche di Don Matteo 13, la stagione della storica fiction di Rai1 in cui c’è stato il passaggio di testimone dal protagonista assoluto Terence Hill a Raoul Bova. Nel cast figura sin dalla primissima puntata anche il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) la perpetua Natalina (Nathalie Guetta) e il sacrestano Pippo (Francesco Scalia) a far sognare è la storia d’amore tra il Capitano Anna Olivieri ed il PM Marco Nardi, rispettivamente impersonati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico ma soprattutto c’è stato il ritorno del primissimo Capitano presente nelle prime quattro stagioni: Flavio Insinna nei panni del Colonnello Flavio Anceschi.

E proprio quest’ultimo potrebbe tornare come guest star anche nelle nuove puntate della prossima stagione. In queste ore, infatti, la Lux Vide, casa di produzione della fiction di Rai1 ha pubblicato un post che lascia presupporre nel ritorno di Flavio Insinna in Don Matteo 15. Nel dettaglio, attraverso l’Instagram ufficiale la casa di produzione ha condiviso una serie di scatti del Colonnello Anceschi della serie tv in occasione del compleanno di Flavio Insinna, proprio oggi compie 60 anni ma eloquente è stato il commento a corredo: “Da sempre parte della famiglia Don Matteo, #FlavioInsinna ci ha regalato sorrisi, battute ed emozioni che non scorderemo mai! 💙 🙏🏻 🫢 In attesa di rivederlo nelle prossime puntate, oggi festeggiamo il suo compleanno: tantissimi auguri di #buoncompleanno! 🎉 🎂 #DonMatteo13.”

E dunque sembrano non esserci dubbi sul fatto che Flavio Insinna torni in Don Matteo 15 e sarà presente anche nelle puntate della prossima stagione. Del resto il Capitano Flavio Anceschi è entrato nel cuore di tutti i telespettatori. Presente sin da giovanissimo nella prima stagione e stato il Capitano dei Carabinieri di Gubbio per sei stagioni, nel frattempo si è innamorato della sindaca Laura (Milena Miconi) ed i due tra alti e bassi sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore sposandosi e coronando la loro unione con l’arrivo della figlia Valentina. Uscito dalla scene nella sesta stagione è ritornato insieme alla figlia Valentina, ormai giovane donna, nella tredicesima stagione. Ed adesso le speranze dei fan si riaccendono: lo storico e amato personaggio tornerà anche nella 15esima stagione di Don Matteo?

