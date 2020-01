Don Matteo è morto?/ Hanno sparato a Terence Hill, chi è stato? (Don Matteo 12)

Don Matteo è morto? E’ l’interrogativo che assilla gli appassionati della serie tv con Terence Hill, che torna su Raiuno questa sera, giovedì 9 gennaio 2020. L’attesa dei telespettatori è alle stelle per la serie che ha frantumato grandi record in viale Mazzini e che è approdata in tv per la prima volta circa venti anni fa. Sulla morte del personaggio interpretato da Terence Hill è lo stesso attore a dire la sua sul futuro del protagonista, che nell’ultima puntata era rimasto coinvolto in una sparatoria che lo vedeva cadere a terra: “Don Matteo è morto? Potrebbe andare avanti all’infinito”, ha detto l’attore in un’intervista che lascia ben sperare i fan della serie. Stando alle dichiarazioni rilasciate dall’attore americano, infatti, sono talmente tanti gli ingredienti di questa serie che la trama potrebbe andare avanti senza mai fermarsi: “Lui è il personaggio perfetto per una serie che non finisce mai“.Terence Hill ha poi aggiunti alcuni dettagli relativi a Don Matteo, rivelando alcuni retroscena sull’accordo ottenuto con la produzione: “Accettai chiedendo alcune modifiche”. Sembra infatti che la fiction avrebbe dovuto avere un titolo diverso, ovvero ‘Il diavolo e l’acqua Santa’. Il protagonista si chiamava Don Teodoro, ma Terence evidentemente era di un avviso diverso: “Inoltre ho preferito la bicicletta, perché è più ecologica. La bici è diventata il simbolo di Don Matteo: basta appoggiarla al muro di una casa e tutti pensano che lì ci sia lui”.

