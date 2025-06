Don Matteo, Lutto per Nathalie Guetta, è morto il cane Achille: “Il mio cuore è scoppiato”

Grave perdita per Nathalie Guetta, è morto l’adorato cane Achille. Questa sera l’attrice è in onda su Rai1 con le repliche di Don Matteo 13, storica fiction di Rai1 con Terence Hill e Raoul Bova in cui lei da vent’anni veste i panni della perpetua Natalina. Nella sua sfera vita, invece, sta vivendo un dramma che solo gli amanti degli animali possono capire. Dopo tredici anni di vita insieme, è morto il suo cane Achille.

Anticipazioni Doc americano, Molly Parker: "Amy ha due volti ed un eterno mistero"/ Lo spoiler dell'attrice

Achille, il cane di Nathalie Guetta di razza simile al Carlino è morto ieri e l’attrice ha voluto salutarlo un ultima volta con un toccante post sui social: “Achille e morto ieri, il mio cuore e scopiatto . Un abbraccio a quelli che gli hanno voluto bene in Italia , in Francia e a Cuba.” A corredo di tutto ha postato una tenera immagine del suo Achille, cane di cui Nathalie parlava spesso nelle sue interviste e sul quale spendeva sempre parole piene di affetto.

Quando va in onda La forza di una donna: anticipazioni, come vederlo tv e streaming/ Grave malattia di Bahar

Nathalie Guetta e il ricordo del cane Achille: “Comincia ad essere ‘sfondatiello’

Solo pochi mesi fa Nathalie, prima di partecipare come concorrente a Pechino Express 2025 in coppia con Vito Bucci, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva confessato che durante questa esperienza a mancargli di più sono stati il padre ed il cane Achille perché ‘entrambi anziani’. L’attrice ha confessato: “Achille ha tredici anni e mezzo, una volta era un pezzo di giuvinotto attraente, mentre adesso comincia a essere proprio sfondatiello”. Adesso che il ‘cane sfondatiello’ non c’è più il dolore di Nathalie Guetta per la morte di Achille è immaginabile ed il suo post di addio ad Achille in poco tempo ha fatto incetta di commenti di sostegno e vicinanza di tutti coloro che comprendono benissimo il suo dolore.

Anticipazioni La notte del cuore, puntata 8 giugno 2025/ Sumru intossicata da fumo